Thurgauer Schulkinder müssen wegen des Schnees auf der Strasse laufen – eine Mutter behält ihr Kind zu Hause

Wer derzeit zu Fuss auf Trottoirs in den Städten und Dörfern unterwegs ist, muss aufpassen. Denn der viele Schnee türmte sich bei den Räumungsarbeiten auch auf den Trottoirs. Diese sind aber selten oberste Priorität, wenn es darum geht, die Strassen frei zu machen. Immer noch kann dort Schnee liegen. Ein Problem, vor allem für Schulkinder. Denn wenn sie nicht mehr auf dem Trottoir gehen können, wird es für sie auf dem Schulweg gefährlich.

In Weinfelden kontaktierte Schulpräsident Thomas Wieland am Wochenende Martin Schneeberger, Leiter des Werkhofs, um auf die Schneesituation an der Bachtobelstrasse aufmerksam zu machen. Schneeberger bestätigt auf Anfrage:

Am Sonntag haben wir in diesem Bereich mit der Schneefräse die Trottoirs auf beiden Seiten geräumt, sonst wäre es zu gefährlich.

Die Schwierigkeit sei, dass von den Strassen hohe Maden am Rand und teilweise eben auch auf den Trottoirs entstanden. «Gerade bei breiten Strassen, wo es viel Schnee zu räumen gab, ist das ein Problem», sagt Schneeberger. Mit dem Pfadschlitten hätte man dann auch nicht mehr die Fussgängerzonen räumen können, der Schnee war zu hoch und zu kompakt.

Keine Reklamationen von Eltern Die Fräse musste her. Generell habe das Team darauf geachtet, dass bei Schulwegen mindestens auf einer Seite das Trottoir gut begehbar und somit der Schulweg gesichert sei. «Mir sind keine Reklamationen von Eltern oder Lehrern bekannt», sagt Thomas Wieland, Weinfelder Schulpräsident. Auch in Salmsach stösst man bei der Schneeräumung an seine Grenzen. Entlang der Hauptstrasse Richtung Hungerbühl sei die Situation für die Schulkinder auf dem Trottoir gefährlich, erzählt eine Mutter. Die Schüler müssten teils fast oder ganz auf der Strasse zur Schule marschieren, wo die Lastwagen direkt an ihnen vorbeifahren. «Für den Verkehr wird der Schnee weggeräumt. Für die Schulkinder schaut niemand», bedauert sie, die kein Auto zur Verfügung hat, um ihr Kind in die Schule zu chauffieren, wie es andere seit Donnerstag tun. Sie verstehe, dass es schwierig ist, die Schneemassen zu bewältigen.

Wenn man es nicht schafft, gibt man den Schülern halt schneefrei.

Damit wäre ihrer Meinung nach allen geholfen, auch den Kindern, welche den Schnee geniessen. Sie jedenfalls hat ihr Kind als Konsequenz am Freitag zu Hause behalten und das der Gemeinde auch so mitgeteilt. Danach sei der Pfadschlitten einmal gekommen. Trotzdem sei das Trottoir an vielen Stellen auch am Montagmorgen für die Schulkinder noch nicht passierbar gewesen.

Bagger schaufelt Trottoirs frei Gemeinde- und Schulpräsident Martin Haas sieht das anders: «Wir haben am Montagmorgen extra kurz vor Schulbeginn die Trottoirs freigeräumt.» Er selbst habe die Strassen um 7.30 Uhr nochmals abgefahren und für zumutbar befunden. «Zumindest ein schmaler Weg war überall frei.» Das Problem sei, dass der Kanton die Kantonsstrasse freiräume und den Schnee halt einfach zur Seite schiebe. Die Gemeinde kümmere sich dann um die Trottoirs.

«Wir wissen aber leider nie, wann der Kanton mit dem Pfadschlitten durchfährt.» Erschwert hinzugekommen sei, dass der Schnee extrem nass und schwer geworden war. Der Schneepflug der Gemeinde sei den Massen nicht mehr Herr geworden, obwohl der Winterdienst das ganze Wochenende über im Einsatz gewesen sei. «Nun ist eine Mannschaft aus vier Leuten dabei, mit dem Bagger die Trottoirs freizuschaufeln.» Den Unterricht deswegen ausfallen zu lassen, sei in Salmsach nie zur Diskussion gestanden, sagt Haas. Am Montagmorgen hatten die Fussgängerstreifen Priorität Kilian Moser, Liegenschaftsverwalter der Volksschulgemeinde Amriswil-Hefenhofen-Sommeri weiss nichts von Reklamationen. Und auch Amriswils Bauverwalter Manfred Wagner sagt, es hätten sich nicht einmal eine Handvoll Leute gemeldet. Priorität hatten am Montagmorgen die Fussgängerstreifen rund um die Kreisel und bei den Schulhäusern, sagt der Bauverwalter.

Man müsse jedoch auch sehen, dass bei diesen Schneemengen der Kanton und auch die Stadt Amriswil überfordert seien.

Unsere Infrastruktur ist nur auf etwa 20 Zentimeter Schnee ausgelegt.

Die Winter seien viel zu milde, als dass sich eine teurere Infrastruktur rechnen würde. Jedoch bietet die Stadt noch zusätzlich sieben Bauern mit ihren Traktoren auf, welche helfen, die Strassen und Trottoirs freizumachen. Frauenfeld buddelt zuerst Unterflurcontainer aus In der Hauptstadt geniessen die Trottoirs nicht oberste Priorität, wie Cornelia Trefzer, Leiterin der städtischen Medienstelle, auf Anfrage sagt. «Zuerst werden die Hauptverkehrsachsen und neuralgische Stellen wie der Bahnhof freigeräumt, dazu gehören auch Fussgängerstreifen. Dann geht es ums Freischaufeln von Unterflurcontainern und Bushaltestellen sowie steilen Strassen und Fusswegen», sagt Trefzer. Dann erst würden Trottoirs vom Schnee befreit.

Aber auch sie macht darauf aufmerksam, dass die Schneemassen aussergewöhnlich seien und der Winterdienst stark gefordert sei und an die Grenzen stosse. Einen speziellen Fokus auf Schulwege gibt es bei den Schneeräumungsarbeiten in Frauenfeld indes nicht.