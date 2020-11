Taugt sogar als Fleischersatz: Weshalb die Rande eine Renaissance erlebt

Noch kann man die fermentierten Randen nirgends kaufen. Das Projekt Veg-Alp aber wird im nächsten Jahr in eine weitere Runde gehen. «Das Potenzial der Randen als neue pflanzliche Delikatesse ist riesig, aber die Herstellung in grossen Mengen noch sehr aufwendig.» Man suche nun nach einem geeigneten Ort. Eine kleine Charge hängt noch im Maiensäss. Sie ist für befreundete Köche bestimmt, die die getrockneten Randen in ihren Restaurants in der ganzen Schweiz anbieten werden.

Macht sogar das Erdbeerjoghurt rot

Tatsächlich scheint die purpurrote Knolle gerade eine Renaissance zu feiern. Genau betrachtet, ist die aus dem Mittelmeerraum stammende Rande ein Superfood. Ihre vielen Vitamine und Mineralien wirken sich sehr positiv auf unser Immunsystem und den Blutkreislauf aus. Die intensive Farbe verdankt sie übrigens dem natürlichen Farbstoff Betanin, der in der Lebensmittelproduktion als Färbemittel zum Einsatz kommt, etwa für Erdbeer-­Joghurts.

Dennoch beträgt der Pro-Kopf-Konsum laut der Schweizerischen Zentralstelle für Gemüsebau und Spezialkulturen in den letzten Jahren nur zwischen 1 und 1½ Kilogramm pro Jahr (Vergleich: Karotten rund 8½ Kilo pro Kopf und Jahr). Als Königin unter den Randen gilt die Chioggia-Rande aus dem Veneto mit ihrer rot-weiss gekringelten Musterung. Sie wird am besten roh gegessen, weil beim Kochen die hübschen Ringe leider verschwinden.

Mittlerweile wird die Knolle nicht mehr nur zu Salat verarbeitet. Smoothies mit Rande sind sie sehr beliebt, aber auch roh als Carpaccio. Köstlich sind Chips, die man einfach im Ofen herstellen kann. Man nimmt 2–4 rohe Randen, schält sie und schneidet sie anschliessend in möglichst dünne Scheiben (am besten mit Handschuhen, um tiefrote Hände zu vermeiden). Dann werden die Scheiben auf ein eingefettetes Blechreinpapier ausgelegt, mit Olivenöl beträufelt, gesalzen und 30–40 Minuten (je nach Dicke etwas länger) mit 150 Grad Umluft getrocknet.

Tanja Grandits röstet die Knolle im Ofen

Erfreulich, dass auch Spitzenköche das etwas vernachlässigte Gemüse zu neuen Ehren bringen. Gerade sind zwei neue Kochbücher herausgekommen, in denen Gemüse im Mittelpunkt stehen: «Tanja vegetarisch» von Tanja Grandits und «all’orto» von Claudio Del Principe. Tanja Grandits bezeichnet die Rande sogar als eines ihrer liebsten Knollengemüse. Vor allem, wenn sie im Ofen geröstet werde, so die Köchin vom Restaurant Stucki in Basel, würden die farbigen Knollen einen unvergleichlichen Geschmack entwickeln. Grandits erklärt: