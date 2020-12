«Swiss Cheese Model» veranschaulicht Corona-Bekämpfung: Emmentaler-Verband skeptisch

Medien und Wissenschaftler nutzen bei dem «Swiss Cheese Model» gerne Grafiken mit mehreren löchrigen Käsescheiben, um zu illustrieren, dass zum Schutz vor Corona viele verschiedene Massnahmen nötig sind. Das geht etwa so: Bei der ersten Scheibe, die die Massnahme «Abstand halten» darstellt, rauschen noch Viren durch ein Loch, bei der zweiten Scheibe «Masken» werden es weniger, weil das Loch an anderer Stelle ist, bei der dritten Massnahme «Hände waschen» noch weniger, und so weiter.

Hier das Modell aus einem Tweet: