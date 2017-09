Sonntagnacht auf Mallorcas berüchtigtster Partymeile, dem Ballermann: Drei Mädels in den Zwanzigern steigen auf die wackligen Stühle im «Bierkönig». Die Vierte im Bunde versucht hastig, alle drei Stühle gleichzeitig zu stabilisieren. Vergeblich. Eine der Frauen fällt hinunter. Ohne sich etwas anmerken zu lassen, klettert sie erneut hoch.

Vis à vis von den tanzenden Mädels steht eine Männergruppe. Acht bis zehn Leute, zwei von ihnen im Deutschland-Trikot. Fest umschlungen hüpfen, tanzen und grölen sie zum diesjährigen Gassenfeger von Peter Wackel: «Ich verkaufe meinen Körper, ganz ganz billig.»

Offiziell habe ich meinen Kurzaufenthalt auf der Insel zwar stets als «Kulturferien» aufgewertet, aber wem will ich etwas vormachen? Deshalb gebe ich nun ein wohlbehütetes Geheimnis preis, was meine Mutter wohl bereits erahnte: Es waren Partyferien. Mit alkoholischen Getränken, langen Nächten und allem was sonst noch dazugehört. Und das Schlimmste: Ich kann es nicht damit rechtfertigen, dass ich den Ballermann lediglich einmal ausprobieren wollte. Denn ich bin ein Rückkehrer.

Ein Gottesdienst unter Palmen

Mallorca geisterte vor meinem diesjährigen Besuch ständig durch die Medien. Im Juni erregten Blauhai-Sichtungen am Ballermann für Aufsehen und im Juli sorgten Proteste der Einheimischen gegen den Massentourismus für Schlagzeilen. Als Folge davon gab die Regierung im August eine Verdopplung der Touristenabgabe für 2018 bekannt.

Nach meinem Augenschein vor Ort Ende August kann ich jedoch festhalten: Ich habe weder einen Hai gesichtet noch einen Anstieg von Touristen im Vergleich zum Vorjahr wahrgenommen. Der Strand war wie schon 2016 gut besucht, aber keineswegs überfüllt. Dennoch hätten mir die Eindrücke genügend Stoff geliefert, um mehrere Seiten eines Buches zu füllen. Besonders in Erinnerung geblieben ist mir in diesem Jahr ein Strandgottesdienst.

Eine Gruppe Angetrunkener tummelte sich schon Minuten vor Beginn der heiligen Messe am Ort des Geschehens. Sie nahmen den Anlass offensichtlich nicht besonders ernst, denn nachdem der Priester die Anwesenden begrüsst hatte, legte die Clique mit ihrem eigentlichen Ziel los: Zwischen Gebeten und dem Anstimmen von Gottesliedern sprachen sie wahllos – und auf aufdringliche Art und Weise – weibliche Besucher an.

Die Flirtversuche der Männer versandeten ein ums andere Mal, sodass sie nach einer halben Stunde und unzähligen Körben später von dannen zogen, ohne eine Handynummer ergattert zu haben – und ohne Gottes Segen. Dabei hätten sie die Hilfe von oben an diesem Abend wohl gut gebrauchen können.

Klischeehaufen am Ballermann

Nun, einen Gottesdienst am Ballermann hatte ich nicht erwartet, ansonsten wurden die gängigen Klischees erfüllt: Da wären die deutschen Urlauber, die sich in der Mittagssonne am Strand volllaufen lassen – im Fachjargon «Eimersaufen» genannt. Oder die leicht bekleideten Frauen und Männer, die an der Strandpromenade den Tag zur Nacht ausrufen und dabei laut grölend jeden abklatschen, der sich ihnen nähert. Und zu guter Letzt die Verkäufer – von den Deutschen liebevoll «Helmuths» genannt – die den Urlaubern penetrant gefälschte Uhren und Sonnenbrillen andrehen wollen.

Ich kann nach meinem zweiten Ferienaufenthalt auf Mallorca zweifelsfrei behaupten: An keinem anderen Ort werden so viele Klischees bedient, wie am Ballermann. Natürlich will ich mich davon nicht ausnehmen. Das Frühstück kannte ich nur vom Hörensagen, meine übrigen Mahlzeiten bestanden aus Pommes und Burgern und der hoteleigene Fitnessraum war wie eine Sperrzone.

Hört sich alles ganz furchtbar an? Das liegt im Auge des Betrachters. Zu Hause in der Schweiz stehen wir unter ständiger Beobachtung, zunehmendem Leistungsdruck und sollten uns stets der Norm entsprechend benehmen. Kurz: In Zeiten von «political correctness» ist eine solche Auszeit für meinen Geist eine Wohltat. Einfach einmal feiern, ohne einen Gedanken an den nächsten Morgen verschwenden zu müssen. Und nach der durchzechten Nacht muss ich mich bei niemandem rechtfertigen, ausser bei mir selbst.