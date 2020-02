So schützen Sie Ihr Smartphone und Ihren Laptop vor Cyber-Attacken

Am Mittwoch und Donnerstag finden die zweiten Swiss Cyber Security Days (SCSD) in Fribourg statt. IT-Experten aus der Schweiz und der ganzen Welt treffen sich, um sich über drohende Gefahren im Cyberspace auszutauschen und wie sich Firmen und Staaten davor schützen können. Rund 70 Redner teilen ihr Wissen.

Diese Veranstaltungen richten sich auch an die Öffentlichkeit sowie kleine und mittlere Unternehmen. Denn auch wenn keine sensiblen Daten gestohlen würden, könne eine sogenannte Cyber Attacke erheblichen (finanziellen) Schaden anrichten, so die Organisatoren des SCSD in einer Medienmitteilung. Von Angriffen können die Mitarbeiter jedes Unternehmens sowie Privatpersonen betroffen sein, pflichtet auch Oliver Hirschi, Dozent für Informationssicherheit und Leiter «eBanking – aber sicher!» an der Hochschule Luzern – Informatik, bei. Der Sicherheitsexperte sagt: