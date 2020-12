So lebt es sich tatsächlich klimafreundlich: Ein kleines Büchlein ordnet das Chaos

Was hilft wirklich, wenn man persönlich den CO2-Ausstoss verringern will? Autor Mathias Plüss hat dies in einem kleinen Büchlein «Weniger ist weniger» im Echtzeit-Verlag zusammengefasst. Die zweite Auflage ist bereits produziert, das Buch steht auf Platz 5 der Schweizer Bestsellerliste. Plüss schrieb es in der Coronazeit und sagt: «Corona wird uns nicht beliebig lange beschäftigen.» Denn dafür gebe es eine Lösung, es gebe eine Zeit danach. «Nichts dergleichen ist beim Klima in Sicht». Aber wenn man aus Corona etwas lernen könne, dann dies: «Es wird ohne Verbote nicht gehen. Solange das Maskentragen nur eine Empfehlung war, fanden es die meisten zu unbequem.»

Ohne Gesetze und Verbote geht es nicht – das zeicht die Corona-Kirse

Trotzdem listet er freiwillige Massnahmen auf und argumentiert: Vor dem Gesetze-Machen müsse man falsche Vorstellungen aus den Köpfen vertreiben. Zum Beispiel: Plastikverbrauch hat mit dem Klima praktisch nichts zu tun.

Plüss glaubt nicht, dass das Klimaproblem allein mit politisch-technischen Massnahmen zu überwinden sei. «Was es braucht, ist eine neue Geisteshaltung». Und: Verzicht. Also nicht werweissen, ob man das Bier besser in der Flasche oder in der Dose kauft – besser ein Bier weniger trinken.