So gärtnern jetzt unsere Leser, ohne etwas dafür kaufen zu müssen

Den Frühling kann man schon riechen, am Wochenende soll es warm werden, und es steht so einiges an im jährlichen Pflanz- und Vorbereitungs-Kalender. Dass Samen, Setzlinge, Gartenwerkzeuge und andere Hobbygärtner-Utensilien gerade nicht so einfach zu bekommen sind, macht das Hobbygärtnern etwas komplizierter. Doch nicht unmöglich!

In einer Umfrage in den Sozialen Medien wollten wir von unseren Leserinnen und Lesern wissen, wie sie ganz ohne etwas kaufen zu müssen ihren Garten oder ihre Terrasse jetzt auf Vordermann bringen. Die hilfreichsten Tipps finden Sie hier.