Berlin ist ein Syphilis-Hotspot

In Deutschland hat ein Forscherteam um Klaus Jansen vom Robert-Koch-Institut Berlin im Jahr 2015 eine Studie zu Syphilis durchgeführt. «Kondomloser Analverkehr ist zunehmend verbreitet», schreiben die Autoren. Als Syphilis-Hotspot gilt Berlin, laut der Studie ein Zentrum für homosexuellen Sextourismus.

Auch in der Schweiz grassiert die Krankheit vorwiegend in den Städten. Mit Abstand am meisten Ansteckungen im Verhältnis zur Bevölkerung gibt es in den Kantonen Genf und Basel-Stadt, gefolgt von Waadt und Zürich. Das dürfte sich durch die starken Schwulenszenen in den Städten und Agglomerationen erklären.