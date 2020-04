Saubere Kombination: Der Touareg V8 überzeugt mit grossem Motor und wenig Abgasen

Die Aufgabe war klar: Der erste grosse SUV von VW sollte einen Dieselmotor erhalten, der alles andere in den Schatten stellt. So wurde der Touareg, benannt nach dem in der Sahara lebenden Volk Tuareg, im Herbst 2002 mit einem Motor präsentiert, denn es in der Autowelt nie zuvor gegeben hatte und auch danach nie wieder gab. Ein V10 mit fünf Litern Hubraum und zwei Turboladern. 313 PS und 750 Nm maximales Drehmoment klingen für heutige Verhältnisse nicht mehr ganz so ausserirdisch, solche Werte werden schon von kleineren Sechszylinder-Dieseln erreicht, doch damals war das schlichtweg atemberaubend. Der V10 TDI wurde aus zwei Reihen-Fünfzylinder-Dieselmotoren mit Pumpe-Düse-Einspritzung zusammengesetzt. Die technische Umsetzung war einmalig komplex. Durch neuartige Beschichtungen und integrierte Gussteile wurde der Aluminium-Motorblock stabiler gemacht. Vor allem musste der V10 so kompakt wie möglich werden, um überhaupt unter die Haube des Touareg zu passen. Statt der üblichen Riemen und Ketten für den Antrieb der Nockenwellen und der Nebenaggregate wie Klimakompressor oder Lichtmaschine, konstruierte man eine komplexe Zahnrad-Kassette, die an der Rückwand des Motorblocks angebaut wurde. Damit passt der Monster-Motor knapp in das SUV; allerdings muss er schon für kleinste Wartungsarbeiten mitsamt dem 6-Gang-Automatikgetriebe ausgebaut werden. Das lässt die Wartungskosten nach oben schnellen – und die Gebrauchtwagenpreise rapid fallen. Die günstigsten «Spitzendiesel», wie VW den Motor damals nannte, sind schon für weniger als 5000 Franken im Angebot. Exemplare mit weniger als 100 000 Kilometer, wie der abgebildete Touareg von Auto Moser in Horw, kosten bis 15 000 Franken. Weiterhin faszinierend Zeitgemäss ist der V10 TDI aus heutiger Sicht freilich nicht mehr. Den Verbrauch gab VW damals mit 12,6 l/ 100 km an, mit einer Schadstoff-Einstufung nach Euro 3 ohne Partikelfilter ist der Diesel zudem alles andere als ein Saubermann. Trotzdem hat es der Touareg mit dem einmaligen Triebwerk verdient, aufgehoben zu werden, wie er auf einer kurzen Testfahrt beweist. Schon das Cockpit mit zahlreichen Knöpfen, Schaltern und pixeligen Digitalanzeigen fühlt sich an wie eine Zeitreise.

Der Motor startet bereits per Knopfdruck und läuft im Stand überraschend fein und unauffällig. Das bleibt bei normal gemächlicher Fahrt weitestgehend so, ändert sich aber dramatisch, wenn der Zehnender etwas stärker gefordert wird. Er braucht rund 2000 Umdrehungen, um richtig in Fahrt zu kommen. Er scheint erst einmal tief einzuatmen, bevor er mit nach wie vor beeindruckender Kraft anschiebt, dazu in Zehnzylinder-typischer Manier röhrt, untermalt von zwei schnaubenden Turboladern. Es ist hör- und spürbar, dass hier eine gleichermassen kolossale wie einzigartige Maschine am Werk ist. Der Sprint auf 100 km/h gelingt laut Werksangabe in 7,8 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit soll bei 231 km/h liegen; das las sich damals freilich deutlich imposanter als heute. 2006 wurde der V10 TDI im Zuge einer Modellpflege mit Partikelfiltern ausgerüstet und erreichte damit die Abgasnorm Euro 4. Im Jahr 2007 folgte im sportlichen Topmodell R50 eine leistungsgesteigerte Version mit 351 PS und 850 Nm Drehmoment, der ­Neupreis lag bei 125 840 Franken. Der R50 markierte gleichzeitig das Ende des V10 TDI; der zweiten Touareg Generation, die 2010 auf den Markt kam, pflanzten die Wolfsburger höchstens noch acht Zylinder unter die ­Haube. Besser, aber glatter Zeitsprung in die Gegenwart: Auch die aktuelle, dritte Generation des VW Touareg ist wieder mit einem «Spitzendiesel» zu haben. Der Achtzylinder mit vier Litern Hubraum ist in ähnlicher Grundform im Audi SQ7, SQ8 und im Bentley Bentayga Diesel verbaut. Dort sorgt ein elektrisch angetriebener Zusatzverdichter dafür, dass der Motor bei jeder Drehzahl sofort Ladedruck aufbauen kann und entsprechend spontan und druckvoll anschiebt. Die teure Technologie spart VW beim stärksten Touareg. Stattdessen setzt man auf aufwendige Mechanik, was fast schon als Reminiszenz an den V10-Diesel verstanden werden kann.