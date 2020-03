Reiseverbote bringen wenig im Kampf gegen das Corona-Virus

Vielleicht ist es nur ein Zufall. Aber die Bahnwagen auf der Zugsreise durch die halbe Schweiz sind am Montagmorgen für einmal beinahe leer. Der Bundesrat hat am vergangenen Freitag dazu aufgerufen, Reisen mit dem öffentlichen Verkehr in Stosszeiten zu vermeiden. Anzunehmen ist, dass die Pendler deshalb vermehrt aufs Auto umgestiegen sind. Der Autovermieter Hertz meldet jedenfalls eine Zunahme bei den kurzfristigen Mieten. Zu Mehrverkehr auf Schweizer Strassen konnten aber weder das Bundesamt für Strassen noch der TCS etwas sagen.

Reiseverbot in Wuhan

Welche Auswirkungen Reisebeschränkungen wegen des Coronavirus haben, zeigt eine aktuelle «Science»-Studie. Am 23. Januar hat China ein Reiseverbot für die Stadt Wuhan durchgesetzt. Wuhan ist die Stadt, von wo aus das Corona-Virus auf die weltweite Reise gestartet ist. Anfang Februar stellten zudem 59 Fluggesellschaften ihre Flüge aufs chinesische Festland ein.

Die Studienautoren schreiben, dass schon vor Beginn des Reiseverbots Infizierte in mehrere chinesische Städte gereist waren. Das Verbot wirkte sich dementsprechend nicht 100-prozentig aus und verlangsamte das Fortschreiten der Epidemie auf den Resten von China lediglich um drei bis fünf Tage.

Viele sind unentdeckt gereist

Gemäss den Forschern aus den USA, China und Italien zeigt die Studie, dass die 90-prozentige Einschränkung des Verkehrs nur bescheidene Wirkung hatte. Trotz der radikalen Verbote ist eine grosse Zahl von Angesteckten durch die Welt gereist, ohne entdeckt zu werden. Während die Reiserestriktionen nur wenig wirkten, hatten die Verhaltens- und Hygienemassnahmen den grössten Einfluss bei der Eindämmung der Pandemie.