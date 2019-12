Reden ist Silber, Schweigen ein Schreck: Wenn hinter schweigenden Kindern eine Angststörung steckt

Rahel hatte Glück. Sie wohnt in Winterthur, wo eine Mutismus-Expertin ihre Praxis hat. Die Schulpsychologin schickte sie im 2. Kindergartenjahr zu ihr und schrieb:

In der Schweiz gab es bis anhin lediglich eine Interessensgemeinschaft von Eltern mit mutistischen Kindern (mutismus.ch). Die Seite listet Logopädinnen und Logopäden, Psychologinnen und Psychologen, Maltherapeutinnen, Psychotherapeutinnen, Heilpädagoginnen und eine Begabungsexpertin auf.

«Seit einigen Jahren haben wir deutlich mehr mutistische Kinder in der Therapie», stellt Rita Emmenegger Logopädin der Stadt Zürich fest. Sie ist eine der wenigen Logopädinnen, die sich auf selektiven Mutismus spezialisiert haben.

Rahel stand damals so unter Stress, dass sie täglich einnässte. Einige Wochen nach Beginn der Psychotherapie sprach Rahel im Kindergarten die ersten Worte. Nach fünf Monaten konnte sie mit der Kindergärtnerin und den Kindern ungehemmt sprechen. Das Einnässen hörte auf.

Für ihre Therapeutin Franziska Florineth war Rahel jedoch ein Muster-Fall: «Alles, was wir anpackten, funktionierte.» Nach weniger als einem Jahr konnte sie die Therapie beenden. «Sie merkte, da wird ihr geholfen, und ging gern hin», erinnert sich ihre Mutter. Heute ist Rahel 13 Jahre alt und immer noch keine Plaudertasche. Aber sie hat keine Mühe mehr, in der Schule zu sprechen.

Zu wenig ausgebildete Therapeutinnen

Die Schweiz hat Aufholbedarf: Franziska Florineth, Rita Emmenegger und weitere zehn Logopädinnen und Psychotherapeutinnen arbeiten an der Plattform www.mutismus-schweiz.ch, wo alle spezialisierten Therapeutinnen aufgeführt und auch Weiterbildungen angeboten werden sollen. Denn Tatsache ist, dass es nur in der Ausbildung zur Logopädin eine Sequenz zum Mutismus gibt plus eine Weiterbildung zu Stottern, Poltern und Mutismus. Psychotherapeuten müssen sich ihr Wissen und die Methoden selber aneignen.

Hinzu kommt, dass viele mutistische Kinder, die in der Krippe oder im Kindergarten nicht oder kaum sprechen, einfach als «schüchtern» gelten und Eltern wie Betreuer davon ausgehen, dass das Kind «schon noch auftaut». Tatsächlich können Kinder nach dem Eintritt in Krippe, Kindergarten oder Schule vorübergehend verstummen. Wenn sie jedoch auch nach zwei Monaten noch nicht sprechen, sollte man handeln. Denn wie bei allen Angststörungen droht sich das Verhalten im Gehirn so zu fixieren, dass eine Therapie immer schwieriger wird.

Unbehandelt entwickeln die Betroffenen als Jugendliche und Erwachsene oft Depressionen und trauen sich in extremen Fällen nicht mehr aus dem Haus. Oft sind sie arbeitsunfähig.

Migrantenkinder sind viel häufiger betroffen

Betroffen sind häufiger Mädchen und deutlich häufiger Migrantenkinder. Die Mutismus-Expertinnen vermuten, dass der höhere Anteil an Ausländerkindern auch zum Anstieg von Mutismus geführt hat. Denn diese fühlen sich in der geforderten Sprache ohnehin unsicher und verstummen in Stresssituationen eher. Es ist aus demselben Grund auch kein Zufall, dass ein Drittel der mutistischen Kinder eine Sprechauffälligkeit hat und sich fürs Sprechen schämen.

Doch auch Kinder ohne Migrationshintergrund oder Sprechstörung können verstummen. Oft haben die Betroffenen eine sehr enge Beziehung zur Mutter und Trennungsängste. Bei einer neuen sozialen Herausforderung geraten sie zu stark unter Druck und frieren sozusagen ein, wenn sie sprechen sollten. Nach und nach entsteht ein Teufelskreis, der von Lehrpersonen und Eltern schwer zu durchbrechen ist. Die verzweifelten Eltern nehmen den Kindern Aufgaben ab oder sprechen für sie – was kontraproduktiv ist. Viele Lehrpersonen wiederum verstehen das Schweigen als Verweigerung und reagieren verärgert.

Rahel wünschte sich nichts sehnlicher als zu sprechen. «Reden ist ein Grundbedürfnis», sagt Therapeutin Florineth. Es ist der Schlüssel zu den sozialen Kontakten, die jeder braucht.

Was können Lehrer und Mitschüler also tun? Rahel sagt: «Sie sollen immer wieder etwas fragen.» Wie oft?