«Planung ist völlig unmöglich unter diesen Konstellationen»: Das sagt die Astrologin zur Corona-Krise

Die Lage ist unberechenbar und unvorhersehbar. Wie sich die Corona-Pandemie weiterentwickelt – im Speziellen in der Schweiz – steht grösstenteils in den Sternen. Sprichwörtlich. Astrologin Monica Kissling sieht in den Planetenkonstellationen für das Jahr 2020 aber auch Tendenzen für die Entwicklung der Lage und für die Verfassung des Bundesrats.