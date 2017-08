Zwanzig Pannenfahrzeuge besitzt die Garage, die Mechaniker arbeiten rund um die Uhr und mit Hochdruck auch am Wochenende. Juli/August ist am Gotthard Hochsaison. Die Mechaniker sind für die Arbeit auf dem Pannenstreifen geschult, aber das Wichtigste sei, dass man mit den Leuten reden könne, sagt der Chef. Sieben Sprachen sind in der Abschleppfirma vertreten, aber mit Französisch, Italienisch oder Englisch gehe es meistens. Ausser der Pannen-Fahrer ist zu nervös. Auch das Geschlecht spielt eine Rolle. «Die Frauen nehmen eine Panne generell gelassener. Die Männer wissen oft schon vorher, wo das Problem liegt, und hören nicht zu», sagt Wolfisberg.

Meist lässt sich die Weiterfahrt in den nächsten Stunden organisieren. Aber wenn in Genua das Schiff wartet, gebucht und bezahlt, werden die Leute ungeduldig. Wolfisberg ist das gewohnt. Andere nehmen die Panne als Event auf. «Die machen echte Ferien, keine fix geplanten, sondern schauen sich dann die Umgebung an.» Wie vor zwanzig Jahren, als eine Panne oft einen Stopp von mehreren Tagen bedeutete und die Versicherungsfirmen noch keine Ersatzwagen schickten. Und Airolo noch lebte.

Diese Branche floriert in Airolo

Heute hat es der Ort schwer. Schon in den letzten Jahrzehnten schloss ein Hotel nach dem anderen. Mit dem Gotthard-Basistunnel passieren jetzt weniger Züge den Ort. Aber Wolfisberg sagt: «Man hat hier schon Chancen, wenn man etwas aufbauen will. Es braucht Hartnäckigkeit.» Oder die richtige Branche. Auch die drei Söhne von Wolfisberg – die dritte Generation – sind in den Betrieb eingestiegen.