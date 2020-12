«Nicht ohne mein Wohnmobil»: Lorenz Becker (74), pensionierter katholischer Pfarrer aus St.Gallen

«Ich war mit einer Gruppe auf der Panamericana unterwegs, musste sie ziehen lassen und strandete im argentinischen Santa Fe. Der Grund: ein kaputter Motor. Dann kommt Corona. Die Grenzen gehen zu, das Hotel schliesst, in dem ich untergekommen bin. Die Besitzer finden ein Appartement für mich. Ich lehne ein Angebot der Botschaft für einen Rückflug ab, weil ich nicht ohne mein Wohnmobil gehen will. Es ist seit Jahren mein Daheim und noch nicht fahrbereit. Wochen später führt das Departement des Äusseren den allerletzten Flug in die Schweiz durch. Schnell muss ich abklären, ob ich das Wohnmobil trotz der Ostertage frei bekomme, ob es die 380 Kilometer zum Hafen schafft, ob ich es verschiffen darf. Und ob ich ein Schreiben erhalte, das bestätigt, dass ich am Flughafen erwartet werde. Immer wieder verhaftet die Polizei Menschen, die gegen die Ausgangssperre verstossen. Am 18. April heben wir ab. Der Dreijährige neben mir legt seinen Kopf auf meinen Schoss und schläft ein. Ich habe viel Menschliches erlebt in dieser fordernden Situation.»