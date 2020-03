Neues Buch über Philipp Etter: Jetzt wird der kahle Bundesrat rehabilitiert

Am 23. Dezember 1977 stirbt in Bern zwei Tage nach seinem 86. Geburtstag Philipp Etter, der dem Bundesrat zweieinhalb Jahrzehnte – von 1934 bis 1959 – angehört hat. Auf dem Sterbebett sagt er seinem Sohn, dem Benediktinerpater Kassian, dass er in seinem Leben viele Fehler gemacht habe. Eine Auffassung, die viele Historiker teilen, spätestens seit Etters langes Wirken an der Spitze des Departements des Innern im Gefolge der 68er-Bewegung neu bewertet wurde. Sie rückten ihn an jene autoritären Ideologien heran, die in den Dreissigerjahren und im Zweiten Weltkrieg rundherum herrschten.

Hans ­Ulrich Jost sprach von «helvetischem Totalitarismus», dem Etter Vorschub geleistet habe. Aram Mattioli sah in ­Etters Konzept der «Geistigen Landesverteidigung» Gonzague de Reynold am Werk, «den profiliertesten Kopf der autoritären Rechten in der Schweiz». Und Jakob Tanner witterte in den «Pathos­formeln» von Etters vielen ­Reden beides: einerseits deutliche ­Distanz zum «Dritten Reich», andererseits eine «unheimliche Öffnung hin auf die Weltanschauung des Nationalsozialismus».

Ein Schatz an Reden, Schriften und Briefen

Hatte Philipp Etter also recht, wenn er an einer Diskussion die Hoffnung ausdrückte,