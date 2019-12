Neue Website ermöglicht Einblick in die verschlossene Gesellschaft Japans – ein Testbericht

Ohne Regeln geht natürlich nichts in Japan. Deshalb wird vor dem Zusammentreffen in 15 Punkten präzis erklärt, was beachtet werden sollte beim privaten Besuch in den japanischen vier Wänden. Vor allem

Manchmal ist es fast, als wäre man unsichtbar, wenn man durch die Strassen Tokios läuft. Ganz so, als sei man in einer Blase unterwegs, welche die strömenden Menschenmassen auf Distanz hält. Die Einheimischen brennen nicht darauf, ausländische Touristen spontan zu kontaktieren.

, mahnt die E-Mail. Bei mehr als fünf Minuten Ver­spätung soll man den Host anrufen.

Doch dazu kommt es nicht. Die Züge in Japan sind erwartungsgemäss auf die Minute pünktlich, und am Ausgang des Bahnhofs warten sie: Masako und ihre zwei Töchter, die selbstgemalte Schilder hochhalten. Sie winken aufgeregt. Einen Moment später stellen sich alle vor, und dann fahren wir mit dem Auto weiter bis zum Haus der Kanehiras in eine ruhige Wohngegend voller Einfamilienhäuser.

Natürlich müssen wie überall in Japan erst einmal die Schuhe ausgezogen werden. Auf Socken geht es dann in die Besucherzone: ins Wohnzimmer mit Wohnküche, klein, aber nicht so schuhschachtelklein, wie man erwartet hätte. Hier um den Esstisch wird sich der Abend abspielen.

Zuerst schreiben die Kinder ihre Namen an die Tafel an der Wand. Dann, nach dem gewissenhaften Austauschritual der Gastgeschenke, wird erzählt: Sie stellen Fragen über Deutschland und geben einen Einblick in japanische Gepflogenheiten, Bräuche und ihren Familienalltag. Motoki, Anfang 40, ist Softwareentwickler, pendelt bei langen Arbeitstagen täglich eine Stunde hin und wieder zurück. Kennen gelernt hat er Masako einst beim Englischkurs, vor zwölf Jahren haben sie geheiratet. Bis heute sind Masako die Sprachkenntnisse wichtig. Ihre Töchter werden von ihr unterrichtet und müssen fleissig lernen. Das sieht man im Wohnzimmer sofort, durch die Lerntafeln und Bilder an den Wänden.

Sie holen die Fremden zu sich an den Küchentisch