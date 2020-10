Nach Massentests in der Slowakei: Economiesuisse fordert Schnelltests für Hotspots

Als einziges Land in Europa hat die Slowakei mit Corona-Massentests begonnen. In vier Bezirken werden rund 180000 Menschen auf Sars-CoV-2 getestet und die slowakische Tageszeitung «Dennik N» schreibt heute, dass das Regierungs-Projekt mit den regional begrenzten Massentests nicht gescheitert sei. Was zeigt, dass dem riesigen Unterfangen zuvor einige mit Skepsis begegnet sind.

Möglich sind solche Massentests nicht mit der Standard-PCR-Methode, sondern nur mit Schnelltests. Der 15-Minuten-Test der Pharmafirma Roche wird in Kürze in der Schweiz erhältlich sein, wo und wie ist aber noch nicht ganz klar. Für den Wirtschafts-Dachverband Economiesuisse könnten die neuen Schnelltests «Game changer» sein. Und, sagt Economiesuisse-Chefökonom Rudolf Minsch:

Je nach dem liessen sich auf diese Weise neue Ansteckungen rascher und effizienter eindämmen. Generell plädiert Economiesuisse dafür, dass die Schweiz rasch eine Strategie ausarbeitet für den Einsatz von Schnelltests.

Keine Massentests in der Schweiz

In der Schweiz sind Massentests nicht geplant. Für den Epidemiologen Marcel Tanner von der Task Force machen Massentests auch nicht unbedingt Sinn. Eigentlich strebe man mit diesen Massentests genau das an, was man mit der Schweizer Strategie des von Surveillance-Response, Überwachen und Antworten, jetzt schon mache. Man geht in eine betroffene Gemeinde, sucht dort, wo Übertragungen stattfinden und ergreift dann darum herum punktuell Massnahmen. Das geht in Richtung Massentests und Schnelltests könnten gemäss Tanner bei dieser Strategie helfen. Diese Strategie der landesweiten Massentests, wie sie nun die Slowakei anwendet, macht allerdings im besten Fall nur so lange Sinn, wie sich das Virus nicht übermässig verbreitet hat. Dann wenn dadurch überhaupt noch vereinzele Ansteckungsherde gefunden werden können. Ist das Virus schon überall, nützt die Lokalisierung durch Massentests nicht mehr viel.

Schnellere Entscheide dank Schnelltests

Der Schnelltest macht aber an verschiedenen Orten Sinn. «Die Tests können an diversen Orten wie zum Beispiel an einem Flughafen das Identifizieren von infektiösen Angesteckten vereinfachen oder Besuche in Heimen ermöglichen», sagt Tanner. Schnelltests seien Teil der Strategien, aber kein Wundermittel, um die Pandemie zu erledigen. «Sie ermöglichen, dass man in verschiedenen Prozessen schnellere Entscheide treffen kann und unter Umständen eine Veranstaltung dann auch laufen lassen kann», sagt der Basler Epidemiologe. Das sieht auch Minsch von Economiesuisse so, dank ihnen könne die Schweiz fundamental anders umgehen mit dem Virus. Touristen könne man vor der Abreise am Flughafen testen, Besucher von Altersheimen vor dem Eintreten, sagt Minsch.

Bundesrat Alain Berset hatte kürzlich gesagt, dass die Schnelltests nur im Rahmen der Verfolgung der Pandemie eingesetzt würden. Es werde nicht genügend Schnelltestmaterial zur Verfügung stehen, um diese Tests in Unternehmen und bei Grenzübergängen einzusetzen. Für Minsch ist dagegen klar, dass mit der Zeit genug Schnelltests erhältlich sein werden und man diese an mehreren Stellen werde einsetzen können. «Eine solche Einsatzmöglichkeit könnte das Testen von Hot Spots in Schulen, Betrieben oder Gemeinden sein. Das gilt es rasch zu prüfen, damit wir diese Option einsatzbereit haben, wenn wir sie brauchen können», sagt Minsch.

Seniorenrat fordert Schnelltests in Altersheimen

Inzwischen fordert auch der Schweizerische Seniorenrat den Einsatz von Schnelltests in Alters- und Pflegeheimen, um ein erneutes Besuchsverbot zu verhindern. Damit könnten die Lage in den Heimen schnell evaluiert und entsprechende «moderate» Massnahmen getroffen werden. Das Besuchsverbot sei nicht zielführend, wie sich bei der ersten Welle gezeigt habe. Das Virus sei trotzdem eingeschleppt worden, meistens durch das Personal.

Damit der Materialverschleiss bei den Massentests nicht zu gross wird, hat China eine besondere Strategie angewandt. Denn für diese gewaltigen Massentests in Millionenstädten stünde kaum genug Testmaterial zur Verfügung. Deshalb wird das Pooling angewandt, bei dem entnommene Proben von zwanzig Menschen zusammengefügt und als Ganzes untersucht werden. Ist dieser Corona-Test negativ, sind alle zwanzig Personen mit einem Test entlastet. Ist der Test positiv, müssen die zwanzig nochmals individuell getestet werden. Im Gesamten sparen die Chinesen so viel Testmaterial. Allerdings nur, wenn die Fallzahlen nicht hoch sind. Dann nützt das Pooling nichts mehr, weil dann zuviele Doppeltests gemacht werden müssen.