Steckt in Schweizer Hauswänden also eine bislang viel zu wenig beachtete Gefahr? Nein, entgegnet Michael Binz, zuständig für das Thema Brandschutz bei der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen (VKF). Die VKF berät seit 1903 Gebäudeversicherer in Brandschutzfragen und erlässt schweizweit gültige Brandschutzvorschriften. Eine hundertprozentige Sicherheit gebe es zwar nie, sagt Binz. «Die Brandschutzvorschriften der VKF definieren aber ein von den Behörden, Spezialisten und Politikern akzeptiertes sehr hohes Mass an Sicherheit.» Das zeige ein Blick in internationale Statistiken. «Im internationalen Vergleich verzeichnet die Schweiz am zweitwenigsten Brandtote pro Million Einwohner. Nur gerade Singapur hat einen noch besseren Wert.»

Dass es in der Schweiz zu einem ähnlichen Vorfall wie in London kommen könnte, schliesst Binz praktisch aus. Brennbare Baustoffe seien für die Isolation von Hochhäusern ab 30 Metern Höhe hierzulande seit je verboten. Das Horrorszenario des brennenden Wolkenkratzers, in dem die Bewohner in den oberen Stöcken in den Flammen gefangen sind, ist hier praktisch nicht denkbar. In Gebäuden zwischen 11 und 30 Metern Höhe müssen dicke Brandschutzstreifen aus nicht brennbarem Material zwischen jeder Etage eingebaut werden.