Nach 50 Jahren wurde die zweite Botschaft des Zodiac-Killers entschlüsselt

Im November 1968 begann in der San Francisco Bay Area eine Serie von Morden. Täter war ein Psychopath, der in der Folge ein perverses Hasch-mich-Spiel mit der Polizei begann. Seine ersten Opfer waren ein junges Paar, das an einer abgelegenen Stelle sein Auto geparkt hatte. Im Sommer 1969 schlug er wieder zu. Dieses Mal auf einem Parkplatz, ein paar Kilometer entfernt vom Schauplatz des ersten Verbrechens. Das Paar, eine 22-jährige Frau und ein 19-jähriger Mann, sass im Auto, als der Mörder neben ihnen parkte. Dann fuhr er wieder weg. Nach zehn Minuten kam er zurück und schoss auf die jungen Menschen. Die Frau starb, der Mann überlebte schwer verletzt. Er hatte den Täter flüchtig gesehen, einen Weissen mit Brille und militärischem Haarschnitt.

Das war am 4. Juli 1969. Am 31. Juli 1969 erhielten drei Regionalzeitungen in San Francisco je einen rätselhaften Brief. Er bestand aus einem Schreiben, in dem der Mörder Polizei und Öffentlichkeit verhöhnte, und einer chiffrierten Nachricht. Aus dem Klartext ging hervor, dass der Absender der Täter sein musste, denn er enthielt Details, die nur der Mörder wissen konnte. Unterzeichnet war das Schreiben mit «Zodiac». So heisst der Kreis, in dem die Sternzeichen der Astrologie angeordnet sind.

Der Narzissmus half beim Entschlüsseln

Diese erste Botschaft wurden vom Ehepaar Bettye und Donald Harden relativ schnell geknackt. Der Zodiac-Killer hatte eine homophone Chiffre verwendet. Das ist eine kompliziertere Variante der gewöhnlich verwendeten Substitutionsmethode. Mit ihr werden die Buchstaben des Klartexts mit anderen Buchstaben oder Zeichen ersetzt. Der homophone Code soll die erste Angriffsmethode abwehren, das Zählen der Buchstaben. Die Verteilung der Buchstaben in einer Sprache folgt statistischen Regelmässigkeiten. Im Englischen kommen zum Beispiel E und T sehr häufig vor. Für diese Buchstaben benutzt der homophone Code verschiedene Zeichen, damit aus der Häufigkeit keine Schlüsse gezogen werden können.

Der Zodiac-Killer benutzte in seiner ersten Nachricht ein Alphabet von 52 Zeichen, für das E benutzte er sieben, für A sechs und für I vier verschiedene Zeichen. Hilfreich für den Entzifferer ist auch, wenn man die Worttrennungen erkennt. Diesen Fehler beging der Zodiac-Killer nicht. Dafür einen anderen. Betty Harden vermutete, dass der psychopathische Absender seine Nachricht womöglich mit «Ich» (I) begonnen hatte und dass das Wort «KILL» häufig vorkommen könnte. Sie suchte nach Kombinationen mit "I" gefolgt von einem Doppelzeichen. Damit hatte sie den Schlüssel. Denn die Nachricht begann mit «I LIKE KILLING . . .»