«Julian ist eine fette Sau», stand auf dem Zettel, der in der dritten Klasse herumgereicht wurde. An solche Sticheleien kann sich jeder von uns erinnern – das gehört zum Schulalltag. Aber bei Julian S.* geschah es fast jeden Tag. Über drei Jahre hinweg.

Selbst seine Mutter, Rebekka S.*, hat lange unterschätzt, wie stark ihr Sohn darunter litt. Erst im Nachhinein erkennt sie die Anzeichen, die schon viel früher zu entdecken gewesen wären: Ende der zweiten Klasse ging Julian plötzlich nicht mehr gerne zur Schule. Manchmal lief er sogar mitten im Unterricht davon. Nach dem Übertritt in die dritte Klasse, sprach er zu Hause immer weniger über seine Gefühle. Er wurde immer stiller. Und er wurde aggressiver. «Er konnte wegen Kleinigkeiten komplett ausrasten», sagt die Mutter. Eines Tages beschloss Julian: «Ich gehe nicht mehr in diese Schule.» Diesmal liess Rebekka nicht locker, bis sie erfuhr, was los ist. «Alle plagen mich, wirklich alle», sagte Julian schliesslich. «Sogar die Mädchen.»

Mobbing – das absichtliche, systematische Schikanieren eines Kindes über längere Zeit – trifft laut Statistik ein Kind pro Schweizer Schulklasse. «Die Kinder geraten fast immer unverschuldet in die Opferrolle», sagt Fabian Grolimund, Psychologe und Leiter der Akademie für Lerncoaching in Zürich. Bei seiner Arbeit mit Eltern und Lehrern begegnet ihm immer wieder dasselbe Muster. Meist geht das Mobbing von einem einzelnen Schüler in der Klasse aus. Dieser provoziert zunächst verschiedene seiner Schulkameraden. Reagiert einer davon interessant auf die Sticheleien – etwa, indem er sich stark wehrt oder weint – schiesst sich der Täter auf dieses Kind ein. Dafür erhält er die Anerkennung vieler seiner Kameraden. Sie lachen mit, applaudieren, bewundern seine Stärke – und machen schliesslich selbst mit. «Oft tut jedes Kind etwas, das für sich genommen eigentlich gar nicht so schlimm scheint», sagt Grolimund. «Das Furchtbare ist die Summe davon.»

Versteckte Schikanen

Für die Lehrer bleibt das oft unsichtbar. Denn das Mobbing spielt sich in der Pause ab, auf dem WC, auf dem Schulweg. Sobald die Kinder etwas älter sind und Handys besitzen, werden sie von ihren Peinigern sogar bis ins eigene Schlafzimmer verfolgt. Auch die Eltern erfahren es meist sehr spät. Ihr Kind schämt sich, will nicht als Petze gelten, und es hat Angst, dass alles noch schlimmer wird, wenn sich Mama oder Papa einschalten.

Diese Angst ist berechtigt, wie eine Studie der Uni München aus dem Jahr 2002 zeigt. In einer Telefon-Befragung gaben sämtliche Eltern an, dass das Mobbing gegen ihr Kind schlimmer wurde, nachdem sie mit den Eltern der Peiniger sprachen.

Anführer schnell identifiziert

So war es auch bei Julian. Zwar war der Rädelsführer schnell identifiziert. Doch als Rebekka dessen Eltern anrief, redete sie an eine Wand. Unser Sohn, ein Täter? Auf keinen Fall, das kann nicht sein. «Es war ein riesiger Fehler zu denken, dass wir das Problem aus eigener Kraft lösen können», sagt Rebekka S. heute. Die Situation verbesserte sich überhaupt nicht. Also beschlossen Rebekka und ihr Mann, mit der Lehrerin zu sprechen. Auf dem Weg zum Gespräch erhielt sie eine Vorstellung davon, was Julian jeden Tag durchmacht. Wie andere Eltern auch wollte sie an diesem Tag helfen, die Schüler mit ihrem Auto zur Turnhalle zu fahren. Doch kein einziges der Kinder wollte zu ihr und Julian ins Auto einsteigen. «Julian ist giftig», sagte ein Mädchen. «Und er vergiftet alles, was er anfasst.»