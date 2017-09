Darf der Hund mit ins Schlafzimmer? Und darf er sogar mit ins Bett? Ein Wissenschaftlerteam der Mayo Clinic in Arizona hat sich der Frage aus Sicht der Schlafforschung angenommen. Demnach wirkt ein Hund im Schlafzimmer wie Baldrian auf vier Pfoten – sofern er nicht im Bett von Herrchen oder Frauchen liegt. Das Forscherteam fand heraus: Wer die Nacht mit seinem Hund in einem Bett verbrachte, fand schlechter in Morpheus’ Arme. Nur für die Hunde konstatierte Studienleiterin Lois Krahn: «Sie schlummerten so tief wie sonst.»