Er gilt als der typische Krawattenträger; er folgt mit Hemd und Anzug der Etikette des Gentlemans. Seine «Uniform» steht für Korrektheit, Erfolg, Prestige. Sein krawattenloser Kollege widerspiegelt derweil das Informelle, Unverbindliche und Sorglose, seinem Aufzug haftet das Etikett des Unkorrekten an.

Die beiden Stereotype bilden den Untergrund der Debatte über die modische Bedeutung der Krawatte. Sie ist in erster Linie ein Accessoire, zu dem ein Mann je nach Zusammensetzung seines Outfits greift. Eine Krawatte vervollständigt einen Look, wenn sie zu Anzug und Hemd kombiniert wird. Sie setzt einen Akzent, wenn sie durch Farbe oder Musterung einen Kontrapunkt setzt. Oder sie durchbricht typische Erwartungen an die männliche Ästhetik, wenn sie mit einer Jeansjacke und einer Chino getragen wird.

Einfache Linien und Sachlichkeit

Es gehört zum Wesen von Accessoires, dass sie ausgetauscht werden können. Der Mann steht also nicht nur vor der Frage, ob er eine Krawatte wählt, sondern auch, welchen Krawattentyp. Greift er zu einem schmalen oder einem breiten Modell? Gibt er dem gestreiften oder dem gepunkteten Schlips den Vorzug? Und was ist mit dem Knoten?

Zudem entfaltet die Krawatte ihre Wirkung einzig, wenn der Rest der Bekleidung überzeugt. Ein Beispiel hierfür ist der Kleidungsstil des französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Sein Stil orientiert sich an einfachen Linien und vermittelt Sachlichkeit. Das bestimmt umgekehrt die Wahl der Krawatten. Sie sind in Form, Farbe und Musterung auf Anzug und Hemd abgestimmt und vermeiden jede Auffälligkeit. Das hat etwas äusserst Selbstbewusstes und befeuert Macrons makelloses Image auf ideale Weise.

Bundesrat Alain Berset geht von einem ähnlichen Bezugspunkt aus. Seine gut geschnittenen Anzüge und das obligate weisse Hemd nehmen sich dezent zurück und belegen ein modisches Gespür. Was Berset von seinem französischen Kollegen aber unterscheidet, ist sein Umgang mit der Krawatte. Der Bundesrat setzt sie kühn als Blickfang ein und bricht damit mit seinem Stil. Fürwahr eine gute Idee, aber in seinem Fall führt ihn seine Strategie hie und da zu einem Missgriff. Die Abstimmung mit dem restlichen Outfit gerät ausser Kontrolle, die Krawatte entwickelt ein Eigenleben und setzt sich zu stark ab. Kommt hinzu, dass Bersets Krawattenknoten tendenziell zu füllig wirken.

Insofern verlangt die Krawatte von ihrem Träger eine gewisse stilistische Kompetenz. Die Debatte um die Krawattenfrage müsste folgerichtig die Frage nach dieser umfassenden Kompetenz ins Zentrum rücken und nicht um die zwei Stereotype formal und nichtformal kreisen. Zumal die Bilderflut aus den neuen Medien die Grenzen zwischen den Stereotypen aufweicht: Es gibt zig Belege für jeden Stil, es existieren nicht zwei oder drei Vorbilder, sondern beliebig viele. Jeder findet, was er finden will. Darauf reagieren die einen selbstbewusst, die anderen beklagen, wie in London, den Niedergang der klassischen Ordnung.

Dass die Krawattenfrage in einer modernen Demokratie «absolut nicht im Mittelpunkt» stehe, wie der Sprecher des Unterhauses, John Bercow, erklärte, nimmt man schliesslich erleichtert zur Kenntnis. Dieser Umstand deckt sich mit dem Dresscode in unserem Nationalrat. Dort kennt man keine ausdrücklichen Bekleidungsvorschriften. Im Ständerat hingegen wird eine «schickliche Kleidung» erwartet. Dies bedeutet nach Auslegung des Ratsbüros Hemd, Jackett und – Krawatte.