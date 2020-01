Gefahr durch Deepfake-Videos: Schweizer Start-Up will den Betrug stoppen

Die nasale Stimme, die unverwechselbare Gestik, die Mimik – hier spricht Donald Trump. Mit Stolz verkündet der US-Präsident vor der Presse in einem 50 Sekunden langen Clip, Aids im Alleingang besiegt zu haben: «Thank you God, thank you Donald Trump!»

Auch wenn der Grössenwahn echt wirkt, der Clip ist es nicht. Es stammt von einer französischen Aids-Hilfe-­Gruppe, die vergangenen Herbst auf ihr Anliegen aufmerksam machen wollte. Der Clip ist ein so genanntes Deep­fake-Video. Deepfakes sind das neuste Phänomen im Reich der Fake News: audiovisuelle Filme, produziert mit Hilfe künstlicher Intelligenz, die uns eine Realität vorgaukeln, die so nicht existiert, aber deren Konsequenzen reell sein können.

Das Trump-Video gehört zu den professionellsten Deepfakes bisher. Dennoch dürften manche Zuschauer rasch merken, dass hier etwas nicht stimmt. Ob das allen 30000 Leuten klar war, die das Video angeklickt haben, darf bezweifelt werden.

95 Prozent sind pornogra­fische Clips

Die Mehrheit der heutigen Deep­fakes, die heute im Internet zirkulieren – gemäss Expertenschätzungen sind es rund 95 Prozent – sind pornogra­fische Clips mit den Köpfen von Hollywood-­Stars wie Jennifer Lawrence oder Gwyneth Paltrow.

Beliebt sind auch Filmclips, zum Beispiel aus dem Kultfilm «Terminator», in dem plötzlich Sylvester Stallone statt Arnold Schwarzen­egger den Killer-Roboter spielt. Das kommt nicht von ungefähr. Denn von den Hollywood-Stars und Politikern gibt es mehr als genügend Filmmaterial, das sich manipulieren lässt.

Aus anfänglichen Internetspielereien ist eine Gefahr geworden. Die Technologie kann dazu benutzt werden, Menschen zu diffamieren, zu betrügen oder gar ihre Identität zu stehlen. «Deepfakes nehmen rasant zu und werden zu einem Risiko», sagt Aengus Collins, Vize-Direktor des «International Risk Governance Center» der ETH Lausanne (EPFL), der sich in seiner Forschung mit der Thematik auseinandersetzt. In den USA geht bereits die Angst um, Deepfakes könnten die Wahlen 2020 entscheidend beeinflussen.