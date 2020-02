Galway, die nördliche Kulturhauptstadt ist das Energiebündel am Rand des Kontinents

Nachtspaziergang in Galway. In der Fussgängerzone drängen sich selbst im Januar um Mitternacht leicht bekleidete junge Leute vor Musikkneipen und Schnellimbissen. Der haarfeine, eiskalte irische Regen scheint ihnen nichts anhaben zu können. In der Universitätsstadt an Irlands Westküste, ganz am Rand des Kontinents, gehen die Lichter selten aus.

Die Feiern, die Galways Status als Europäische Kulturhauptstadt 2020 bekräftigen, haben bereits begonnen. Tagelang zog ein Trupp von Gauklern, Tänzern und Theatermachern durch die Ortschaften der Grafschaft; ihnen folgt ein Kunstmarathon mit 1900 Veranstaltungen. Das Gälische, die altirische Sprache und Kultur, spielt dabei eine grosse Rolle, immerhin leben viele der rund 140000 Gälisch-Sprechenden in Connemara westlich der Stadt und auf den Aran-Inseln in der Bucht von Galway.

Ausgerechnet Galway, maulte der Rest von Irland, als die zuständige Kommission den begehrten Titel der Kulturstadt vergab. Steigt im «kulturellen Herz des Landes», wie Galway beworben wird, nicht ohnehin jedes Jahr das zweiwöchige Theater- und Kulturfestival, die Filmwoche Film Fleadh oder ein Jazz-Festival? Vom prestigeträchtigen Pferderennen Galway Races ganz zu schweigen.

All dies und noch viel mehr kann geniessen, wer sich in diesem Jahr an den Rand des Kontinents aufmacht. Geschickt haben die Organisatoren die Einwände aufgenommen: Ausdrücklich gelten die Feiern mit einem Gesamtbudget von 39 Millionen Euro nicht nur der munteren Universitätsstadt, sondern auch der umliegenden Grafschaft gleichen Namens mit ihren romantischen Bergen und einsamen Stränden.

Wer am Flughafen nahe Galway ankommt, riecht zuerst die Gülle

Wie sehr sich die wild-romantische, ländlich geprägte Westküste Irlands von der Hauptstadt Dublin im Osten unterscheidet, zeigt sich auf der knapp 200 Kilometer langen Bahnfahrt, die der Intercity in etwas mehr als zwei Stunden zurücklegt. Oder man landet auf dem nächstgelegenen Flughafen Shannon, wo aussteigende Passagiere vom penetranten Geruch nach Gülle empfangen werden. Unabhängig davon: Wer in Galway ankommt, landet in einer pulsierenden, Fremde mit offenen Armen willkommen heissenden Stadt von 88000 Einwohnern, zu denen sich zu Semesterzeiten 25000 Studierende gesellen. Galway verdankt seine Prominenz der strategisch günstigen Lage zwischen dem 40 Kilometer langen Süsswassersee Lough Corrib und dem Nordatlantik.