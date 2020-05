Frauenberuf Pflegerin: Vieles hat sich radikal verändert - geblieben sind nicht erst seit Corona Zeitnot und Erschöpfung

Annina Bosshard (23)

«Ich habe mich für die Pflege entschieden, weil mich der Mensch interessiert. Bis heute bin ich fasziniert, wie komplex der Körper ist. Unser Beruf ist extrem vielseitig. Die Ausbildung umfasst Anatomie, Pharmakologie, Pathologie und Psychologie. Mir gefällt es, dass ich je nach Situation ganz unterschiedliches Wissen abrufen muss. Jeder Mensch reagiert anders. Ich habe mich gegen ein Medizinstudium entschieden, weil mir der Patientenkontakt wichtig ist. Ich möchte die Patienten begleiten und ihnen in schwierigen Momenten zur Seite stehen. Leider fehlt in der Praxis oft die Zeit, um all ihren Bedürfnissen gerecht zu werden. Das zerreisst mich manchmal fast. Ich muss dann priorisieren und beispielsweise auf Gespräche verzichten, obwohl ein Patient eine emotionale Begleitung bräuchte. Doch die nächste Patientin wartet bereits. An solchen Tagen würde ich gerne Politiker einladen, damit sie sich ein Bild von unserer Realität machen können. Ich bin immer froh, wenn die Patienten zurück in die Normalität kehren. Es ist ein schönes Gefühl, wenn ich sie soweit begleitet habe, dass sie mich nicht mehr brauchen.»

Anika Brunner (21)

«Ich schliesse mein Fachhochschulstudium diesen Sommer ab. Gegen Ende meiner Ausbildung habe ich mir auch die Frage gestellt: Will ich mir das künftig noch antun? Das hat nichts mit dem Beruf zu tun, sondern mit den Rahmenbedingungen. Uns fehlt häufig die Zeit, die Patienten so zu pflegen, wie wir es möchten. Nach solchen Tagen gehe ich mit einem unbefriedigten Gefühl nach Hause. Was mich dennoch hält? Der Beruf ist sehr fordernd und spannend. Man weiss am Morgen nie, was einen erwartet. Mich fasziniert es, dass wir Menschen sowohl am Anfang ihres Lebens als auch an ihrem Ende begleiten. Als Pflegefachfrau bin ich immer wieder mit emotional schwierigen Situationen konfrontiert. In der Ausbildung lernt man, damit umzugehen. Zwar lässt sich mit dem Kittel vieles ablegen, es gibt aber auch Patienten, die ich nie vergessen werde. Dass einem Schicksale nahe gehen, ist aber normal. Schliesslich sind wir auch nur Menschen.»

Larissa Staub (27)

«Ursprünglich habe ich Gebäudetechnikplanerin gelernt. Doch mir fehlte die Sinnhaftigkeit und die Zusammenarbeit mit Menschen, deshalb entschied ich mich für die Pflege. Meine Ausbildung begann ich in einem Akutspital. Dort dominierten aber die ökonomischen Faktoren; manchmal hatte ich das Gefühl, Arbeit am Laufband zu verrichten. Deshalb wechselte ich in die Psychiatrie. Hier steht der Mensch stärker im Zentrum. Zudem kann ich mein Fachwissen direkter einbringen. Im Spital war für fast alle Handlungen eine ärztliche Verordnung notwendig – selbst um einem Patienten Kompressionsstrümpfe anziehen zu dürfen. Dabei bringen wir Pflegefachkräfte viel Kompetenz und Wissen mit. Ebenfalls stossend ist das Fallpauschalsystem. Vergütet wird dabei beispielsweise ein Beinbruch. Allerdings spielt es keine Rolle, ob sich dieser ein 30-Jähriger oder ein 80-Jähriger mit Demenz zugezogen hat. Der Betreuungsaufwand unterscheidet sich aber stark; was das Fallpauschalensystem nicht realitätsnah abdeckt. Die Politik muss endlich reagieren. Es wird seit Jahrzehnten im Gesundheitswesen gespart. Dies hat nicht nur den Pflegemangel zur Folge; fehlendes Fachpersonal wirkt sich direkt auf die Gesundheit der Patienten aus. Wir alle sind möglicherweise einmal auf Pflege angewiesen. Somit könnte der Personalmangel jeden von uns treffen.»