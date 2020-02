Fotograf Yann Arthus-Bertrand hat uns die Erde von oben gezeigt: «Diese Bilder haben mein Leben verändert»

Er wurde mit seinen Bildern Anfang der 90er-Jahre weltbekannt: Der französische Fotograf Yann Arthus-Bertrand zeigte in seinem Büchern, wie es der Titel sagt, «die Erde von oben». Die spektakulären Luftbildaufnahmen waren ein phänomenaler Erfolg – und machten Bertrand zum Umweltaktivisten. Im Interview mit CH Media bei einem Pressetermin in Genf sprach der 74-Jährige sprach Bertrand über seine Bewunderung für Greta, seinen neuen Dokumentarfilm «Woman»– und was er über die Schweiz aus der Vogelperspektive gelernt hat.

Ihre Fotografien von der Welt von oben waren in den 90er-Jahren ein Phänomen, die Bücher ein Grosserfolg. Weshalb glauben Sie, waren die Leute damals derart fasziniert davon?

Yann Arthus-Bertrand: Es war eine andere Zeit. Es ging in erster Linie um die Schönheit unserer Erde, wie man sie vorher noch nicht gesehen hatte. Wir waren viel weniger sensibilisiert auf die negativen Folgen der Umweltbelastung. Die Bilder erlaubten einen neuen Blick auf unseren Planeten, und jeder hatte Lust, die Erde neu kennen zu lernen. Die Bilder erschienen in Magazinen wie «National Geographic», im «Geo», und so weiter.

Wäre dieser Erfolg heute wiederholbar?

Kaum. Heute kann jeder auf seinem Handy via Google Earth sein Haus von oben betrachten. Damals, in den 90er-Jahren, war diese Perspektive - qualitativ hochstehende Fotos von oben herab - etwas Neues. Ich hoffe aber, dass meine Bilder zur heutigen Umwelt-Sensibilisierung beigetragen haben. Sie machten gewisse Themen ersichtlich, wie die Armut, die Ökologie.

Und trotzdem ist die grosse Klimabewegung erst in den vergangenen Jahren in Gang gekommen…

Ja, leider. Die Bilder machten zwar die Fragilität des Planeten ersichtlich, sie zeigten Waldrodungen, und so weiter. Aber damals war man der Ansicht, dass wir all diese Probleme aufhalten können. Man war voller Hoffnung. Heute ist ein Grossteil dieser Hoffnung berechtigterweise verloren gegangen. Gewisse Kämpfe im Zuge der Klimaerwärmung können wir nicht mehr gewinnen. Die Aussichten werden Jahr für Jahr schlechter, und trotzdem verarbeiten wir immer mehr die Menge an fossilen Brennstoffen. Es wartet eine schwierige Welt auf uns.

Weshalb existierte dieses Bewusstsein damals nicht?

Ich weiss nicht nicht, es war eine andere Welt. Und heute haben wir Greta. Eine Bekannte erzählte mir kürzlich, dass ihre 14-jährige Tochter bei Gretas Rede in Davos geweint hat. Das ist wunderbar! Wenn die heutige Jugend angesichts des schlimmen Zustandes unserer Erde weint, ist das ein Zeichen, dass sie den Ernst der Lage erkannt hat. Diese Menschlichkeit braucht es, um etwas zu ändern.

Weshalb glauben Sie, dass es ein 16-jähriges Mädchen aus Schweden brauchte, damit viele Leute den Ernst der Lage verstehen?

Manchmal kommen Menschen daher, die klüger sind als wir, die uns voraus sind. Wieso auch immer. Ich finde es bemerkenswert, wie Greta als unbekanntes Mädchen mit ihren Klimastreiks angefangen hat. Wir Franzosen denken da rasch an Jeanne d’Arc. Manchmal braucht es solche revolutionäre Personen in der Geschichte. Für gehört Greta dazu. Was mich beeindruckt ist Ihr Leiden, wenn sie spricht. Sie leidet unter dem Leiden der Erde. Aber ob sie die Kehrtwende schafft? Ich weiss es nicht. Denn leider sind wir Meister in der Banalisierung des Schlechten.

Wie meinen Sie das?

Wir essen Fleisch und sagen: Ist doch nicht so schlimm! Wir denken nicht an den ökologischen Fussabdruck unseres Steaks, ans Leid der Tiere. Wir essen Produkte mit Pestiziden, obwohl wir wissen, dass Insekten deswegen sterben. 80 Prozent der fliegenden Insekten sind in den letzten 25 Jahren verschwunden. Es ist ein stiller Tod. Unsere Religion ist das Wachstum, und dagegen anzukämpfen ist enorm schwierig.