Einsame Strände, Segelboote und gutes Bier: In der norddeutschen Bodderegion gibt es trotzdem erst wenige Touristen

Mit dreissig Zentimetern an der flachsten und knapp vier Metern an der tiefsten Stelle, dazu scharenweise Buchten und kleine Inseln, ist die Vorpommersche Boddenlandschaft ein Paradies für Wasservögel. Sie finden Schutz und Ruhe, denn Untiefen, starke Strömungen und hoher Seegang bei Wind halten die meisten Wassersportler fern.

Der Saaler Bodden ist mit 140 Quadratkilometern der grösste Teil einer Kette flacher Wasser, die sich zwischen dem Festland und den einstigen Inseln Fischland, Darss und Zingst aneinanderreihen. Über hundert Kilometer Küste nehmen sie ein, bevor sie an ihrem östlichen Ende in die Ostsee übergehen.

Schönthier ist Eigentümer eines der letzten Zeesenboote auf der deutschen Ostsee-Halbinsel Fischland-Darss-Zingst und gleichzeitig sein Skipper. «Fast jeden Tag warte ich auf Urlauber, die mit meinem traditionellen Fischerboot segeln wollen», sagt der 75-Jährige im Hafen von Althagen. «Manchmal kommt keiner, manchmal geht es fünfmal am Tag hinaus auf den Bodden. Ab zehn Uhr morgens, alle zwei Stunden, 90 Minuten lang.»

Über die roten und schwarzen Fischerhütten an hölzernen Bootsstegen. Über die Rostocker Familie, die neben ihm auf den glänzenden Eichenbänken sitzt. Über die endlose Weite der flachen Seenlandschaft, an deren geschwungenen Ufern sich Schilfgürtel wiegen und einem Vorhang gleich den Blick auf das Spiel der Wasservögel freigeben.

Andreas Schönthier steht entspannt auf dem dicken, hölzernen Zeesenboot und hält die Nase in den Wind. Über ihm blähen sich hundert Quadratmeter rostbraune Segel. Die graue Baseballkappe ins Gesicht gezogen, lauscht der rüstige Mann mit der Sonnenbrille dem Klang des Saaler Bodden und lässt den Blick schweifen.

Dabei überlappt eine Holzplanke die nächste, dazwischen dichtet ein Baumwollfaden das Boot ab. «Was sich merkwürdig anhört, macht die Boote extrem stabil. Schon die Wikinger wussten das», sagt Schönthier. Seit Jahren steuert der Fischer den alten Fischersegler. Manchmal bei Windstärke fünf bis sechs.

«Bei Ostwind peitscht die Welle gegen die Seite, es spritzt überall hin, und die Kinder haben ihren Spass. Dem Zeesenboot macht das nichts, nur die modernen Plastiksegler liegen dann kopfüber im Wasser», erzählt der Skipper.

Die Fahrten starten in den kleinen Häfen von Dierhagen, Wustrow, Wieck oder Zingst. Andreas Schönthier legt in Althagen ab, einem Ortsteil des als Künstlerdorf bekannten Ahrenshoop. Neben dem Hafenweg, der von der schmalen Hauptstrasse über Kopfsteinpflaster hinunter zum Wasser führt, gibt es hier nicht viel. Dafür findet verweilt man dort an wunderschönen Sandstränden.