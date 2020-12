Eine schweizweite einzigartige Köstlichkeit: In Weinfelden gibt es den berühmten Bochselnacht-Böllewegge und das nur an einem Tag im Jahr

Es gibt einen einfachen Trick für Auswärtige zu erkennen, ob man in Weinfelden gerade die Bochselnacht feiert. Denn schon am Tag schmeckt es im ganzen Dorf nach Zwiebeln. Die Bochselnacht ist als Tradition nämlich untrennbar mit dem Böllewegge verbunden. Seit wann diese Tradition besteht, vermag heute niemand mehr zu sagen.

Die erste schriftliche Erwähnung findet sich in einem Kochbuch von 1929. Bereits dort wird der Böllewegge als Spezialität aus Weinfelden und in Zusammenhang mit der Bochselnacht angepriesen. So gibt es diesen Weggen denn auch nur einmal im Jahr, ausschliesslich am Tag der Bochselnacht. Und: Es ist eine schweizweite Einzigartigkeit. Nirgendwo sonst kennt man so etwas wie den Böllewegge.

Das Originalrezept bleibt unbekannt

In Weinfelden werden die Weggen heutzutage meistens in Bäckereien und Restaurants hergestellt. Die Zubereitung unterscheidet sich sehr. Was genau das Originalrezept ist, bleibt ebenso unbekannt, wie dessen Entstehungsdatum. Hans-Kaspar Bornhauser weiss aber, wie der Weggen früher schmeckte. «Kulinarisch nichts Aussergewöhnliches» sei der Weggen gewesen. Ein Weggliteig gefüllt mit angeschwitzten Zwiebeln. «Die Weggen lagen teilweise den ganzen Tag rum, und als man sie ass, war es eine durchtränkte Angelegenheit», sagt Bornhauser.

Er könne sich daran erinnern, dass bereits seine Grossmutter, die im «Trauben» wirtete, ihren Gästen an der Bochselnacht Böllewegge anbot. «Als ich dann selbst Wirt war, holte ich mir die Böllewegge von Beck Bartholdi. Das war eine Grösse bei uns im Dorf», sagt Bornhauser. Doch der kulinarische Anspruch an den Weggen veranlasste ihn, selbst einen zu kreieren. «Mein Motto war: Nicht ganz Original, dafür Spezial.»

So habe er den Weggen beispielsweise nicht aus Weggli, sondern aus Blätterteig gemacht. «Ich als Koch war nicht geübt in der Herstellung eines Weggliteiges», erklärt er. Auch die Füllung habe er angepasst. Lauch und Speck wurden den Zwiebeln beigegeben. Seine Tochter, Sabrina Bornhauser, die heute im «Eigenhof» wirtet, verrät noch einen Trick: