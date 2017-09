Seit Jahren muss die Pharmaindustrie immer wieder schmerzhafte Rückschläge hinnehmen: Beispielsweise Ende 2016, als ein aussichtsreiches Projekt des US-Pharma-Unternehmens Eli Lilly mit dem Wirkstoff «Solanezumbab» in einer fortgeschrittenen Studie scheiterte. Oder Ende Februar dieses Jahres, als Merck & Co eine klinische Studie zu einer entwickelten Therapiemethodik stoppe, da keine Anzeichen auf einen positiven Effekt festgestellt werden konnten.

Schaffen die Schweizer Pharmariesen den Durchbruch?

Zurzeit ruhen die grössten Hoffnungen auf den zwei Schweizer Pharmariesen Roche und Novartis. Bei Roche werden zwei unterschiedliche Wirkstoffe in der Endphase getestet. Novartis probt bereits ein Mittel gegen Alzheimer an gesunden, aber genetisch vorbelasteten Patienten. Steht der grosse Wurf also trotz den letzten Hiobsbotschaften kurz bevor? Andreas Studer, Vorstandsmitglied von der Schweizerischen Alzheimervereinigung ist skeptisch: «Ich bin seit 30 Jahren in diesem Business. Alle fünf Jahre keimt wieder Hoffnung auf. Fakt ist jedoch, dass bisher kein passender Wirkstoff gefunden wurde.»

Für die bereits betroffenen Alzheimer-Patienten käme ein Medikament sowieso zu spät. Bis ein solches in die Klinik kommt, vergehen mindestens fünf bis zehn Jahre. Deshalb stehen am morgigen Welt-Alzheimertag nicht primär die Forschungsprojekte, sondern vielmehr die Betroffenen und deren Bekannten im Vordergrund. Studer: «Der Tag ist ein Dankeschön an alle Angehörigen von Demenzkranken, die mit ihrer wertvollen Betreuungsarbeiten die finanzielle sowie emotionalen Hauptlast der Krankheit zu tragen haben.»

Insgesamt verursacht Demenz Kosten in der Höhe von knapp sieben Milliarden Franken in der Schweiz. Aufgrund der demografischen Entwicklung werden im Jahr 2040 hierzulande geschätzte 300 000 Menschen davon betroffen sein, sofern keine klaren Fortschritte bei Prävention oder Heilung erzielt werden. «Deshalb werden sich die Kosten wohl noch verdoppeln», sagt Studer.