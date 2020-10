Die Schweizer schätzen es zu wenig: Warum eine Amerikanerin von unserer Brotvielfalt begeistert ist

Das Erstaunen von Heddi Nieuwsma war riesig, als sie von den USA in die Schweiz kam und sich in Neuchâtel mit ihrer Familie niederliess. Es waren nicht der Käse oder die Schokolade, und auch nicht die Berge oder Seen, die sie so überraschten, sondern etwas anderes:

All diese vielen verschiedenen Brote! Einfach der Wahnsinn! Und jede Region hat ihre eigene, spezielle Variante!

Die studierte Geografin und Stadtforscherin aus Minnesota war so begeistert von unserem täglichen Brot, dass sie sich auf Spurensuche dieses kulinarischen Erbes der Schweiz machte. Schliesslich kannte sie aus ihrem Heimatland vor allem industrielle, in Scheiben geschnittene Brote in Plastiktüten. Schon bald begann sie auf ihrem Blog «Cuisine Helvetica» mit der Neugier einer Zugezogenen von ihren Genuss-Erlebnissen und speziellen Gerichten zu berichten. Nicht nur über Brot, sondern über alles, was sie als Nicht-Schweizerin überraschte – das Aromat, die Sugus-Zältli oder die Schweizer Weihnachtsguetsli. Irgendwann hat sie das Brotfieber vollends gepackt. Inzwischen ist sie in Sachen Brot Selbstversorgerin. Nur hin und wieder kauft sie welches ein, dann aber bewusst in kleinen, handwerklichen Bäckereien. Die Amerikanerin sagt:

Wir haben drei Sauerteigstarter zu Hause – zwei mit Weizen und einen mit Roggenmehl. Da muss man viel backen, um sie alle aktiv halten zu können!

Auf einer Tour de Suisse Ideen und Inspiration gesammelt Es geht ihr nicht nur darum, einfach ein Rezept ins Netz zu stellen, sondern auch die Geschichten dahinter zu erzählen. Mit feinem Humor und genauer Recherche. Also ist sie durch unser Land gereist und hat bei Bäckern und Brotexperten genau in die Teigschüssel geschaut, aber auch alte Kochbücher durchforstet. Die Idee, ihre Geschichten und Rezepte in einem Buch zu veröffentlichen, ist allerdings nicht erst im Lockdown entstanden. Obwohl das auf der Hand liegen würde. Fast jede und jeder hat sich damit versucht. Aber viele von ihnen haben auch gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist und Zeit braucht – vor allem, wenn es mit Sauerteig hergestellt wird. So kommt nun Heddis Buch «Brot huusgmacht» (Verlag Helvetiq) gerade richtig – mit einfach umsetzbaren und verständlich erklärten Rezepten.

Das Buch enthält 42 Rezepte und ist gleichzeitig eine spannende Geschichtsstunde. So erfährt man etwa, dass das älteste Brot der Schweiz aus Twann stammt und irgendwann zwischen 3560 und 3530 vor Christus hergestellt wurde. Oder dass das Bauernbrot aufgrund einer Milchschwemme entstand. Oder wie das Pfilenbrot zu seinem Namen kam. Daneben gibt sie auch eine kleine Starthilfe mit Informationen über Techniken, Utensilien und Zutaten. «Mir ist es wichtig, dass die Leute ein grösseres Bewusstsein über die Geschichten der Brote erhalten, wie sie hergestellt werden und woher die Zutaten kommen», erklärt die zurückhaltende Amerikanerin. Viele der Brotspezialitäten seien über die Kantonsgrenzen hinaus kaum bekannt. Über 200 Sorten: Wer die Wahl hat, hat die Qual Typisch vielleicht, dass gerade jemand, der nicht mit unserer Brotvielfalt aufgewachsen ist, die besondere Qualität erst sichtbar macht. Für uns ist das Brot einfach da. Dabei ist es weit mehr als nur ein Frühstücks- oder Sandwich-Bestandteil. Viele Gerichte – etwa Fondue – werden mit Brot genossen. Manche beinhalten die kreative Wiederverwendung von altem Brot wie die Croûte au fromage, die Churer Fleischtorte oder die Torta di Pane.

Rezept

Abgesehen von der Vielfalt der Schweizer Brote, gibt es für Heddi Nieuwsma noch ein paar weitere Gründe, ihr eigenes Brot zu backen. Sie schwärmt:

Nichts ist vergleichbar mit dem einladenden Geruch und Geschmack von frischem, warmem Brot direkt aus dem Ofen

Es mache zufrieden und glücklich, mit einem selbst gebackenen Laib Brot etwas Greifbares herzustellen und diesen teilen zu können. Lieblingsbrote hat die 43-jährige Autodidaktin viele, und sie ändern ständig. «Im Herbst mag ich gerne das Cuchaule, das Safranbrot aus Freiburg», sagt die Bloggerin. Morgen ist es vielleicht das Basler Brot, das sie als das knusprigste der Schweiz bezeichnet, und übermorgen das Pain jurassien. Da es rund 200 Brote in der Schweiz gibt, «kann ich immer ein neues ausprobieren». Und vielleicht gibt es dazwischen aus Nostalgiegründen auch mal das Schwarzbrot ihrer Grossmutter – ein dunkles, süsses Brot, das mit Melasse zubereitet wird.