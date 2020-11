Die Hände im Hosensack mit Vollgas in die Kurve: Gamen geht auch ohne Hände

Für das Game «Braindrivers» braucht es keine Maus, keine Tastatur, keinen Joystick. Nur ein schlankes, eigenartig geformtes Headset setzte ich mir auf. Es drückt mir einen Sensor auf die Stirn, einen zweiten klemme ich ans Ohr. Neben mir sitzt mit dem gleichen Set-up Kilian Baur, der technische Leiter des Cybathlon, jenes Wettkampfs, für den das Spiel entwickelt wurde.

Die Regeln dieser Testversion sind einfach: Auf geraden Strecken gilt es, das Hirn zu entspannen. In den Kurven dagegen müssen die Gedanken fokussiert werden. Wenn dies gelingt, saust der virtuelle Wagen elegant auf seiner Spur dem Ziel entgegen. Messen die Sensoren dagegen zu hohe Gehirnaktivität auf geraden Strecken oder zu niedrige in den Kurven, stösst der Wagen an die Wand und wird gebremst.

Los. Geradeaus. Laut Anzeige sind meine Gedanken entspannt, gut so, mein Wagen ist zügig unterwegs. Nun kommt die erste Kurve. Wie kann ich meine Gehirnaktivität steigern? Rechnen, 368 x 2 gibt 736, der Wagen rast in die Wand, der Zeiger steht noch immer auf «entspannt». Kilian Baur nebenan kommt besser voran.

Das Profimodell ist einiges sensibler

Nicht einfach, die eigenen Gedanken zu kontrollieren. Wie machen das die Teams am Cybathlon-Wettkampf? Rea Lehner vom Labor für neuronale Gedankenkontrolle der ETH Zürich koordiniert eines davon. Die Kategorie heisst BCI, das steht für Brain-Computer-Interfaces (Hirn-Computer-Schnittstellen). Ihr Interface ist allerdings sehr viel komplexer als dasjenige der Testversion. Statt des Headsets setzen sie dem Piloten eine Kappe auf, wie sie in der Medizin für das Erstellen eines Elektroenzephalogramms (EEG) verwendet wird. Daran sind 64 Elektroden befestigt, die mit Gel gefüllt werden, um einen optimalen Kontakt zur Kopfhaut zu erreichen.