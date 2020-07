Die Corona-Epidemie hat einen Rattenschwanz: Für die Spitäler kommt eine zweite Krise

Die Coronakrise war in der Schweiz für die meisten unsichtbar: die Restaurants menschenleer, die Strassen kaum belebt. Der Ort der Krise waren die Intensivstationen der Spitäler – und besonders die fünf Universitätsspitäler, wo die schwersten Fälle behandelt wurden. Diese zogen gestern Bilanz – nach der ersten Welle und wahrscheinlich vor der zweiten, angesichts der über 137 gemeldeten Neuinfektionen.

Die Spitaldirektionen bezeichneten die Coronapandemie als eine der grössten Herausforderungen für das Schweizer Gesundheitssystem seit Jahrzehnten. Die Universitätsspitäler in Genf, Lausanne, Basel, Bern und Zürich hatten für die erste Welle die Intensivstationen von total 237 Betten auf 395 ausgebaut und hatten noch 144 in der Hinterhand. Schon in der fünften Woche der Pandemie hätte laut Uwe E. Jocham, Direktionspräsident der Insel Gruppe Bern, die normale Bettenkapazität nicht mehr ausgereicht. Von den 395 Betten wurden zum Glück dann nie alle gebraucht.

«In unserer Existenz bedroht»

Obwohl es dem Virus sehr nahe war, infizierte sich das Spitalpersonal nicht häufiger als der Durchschnitt der jeweiligen Region und zudem meistens ausserhalb des Spitals. Finanziell aber sind die Universitätsspitäler stark betroffen. «Wir sind nicht in zehn Jahren in unserer Existenz bedroht, sondern morgen», so Jocham. Die Unispitäler waren schon vorher defizitär, nun kommen Ausgaben für die Coronainfrastruktur von 66 Millionen Franken hinzu und ein Ertragsausfall von 290 Millionen wegen der Behandlungen, die von März bis Juni nicht gemacht wurden.

Überflüssig seien die nicht gewesen, wehrte sich Katja Bruni von der Direktion des Unispitals Zürich. «Universitätsspitäler sind nicht für überflüssige Operationen bekannt. Mit weniger Geld fehlen uns zuerst die Mittel für die Forschung.» Das sieht auch Bertrand Levrat so, der Generaldirektor des Genfer Unispitals HUG. Sein Spital war am stärksten betroffen, an einem Spitzentag Ende März wurden 53 neue Coronafälle aufgenommen.

Was wird in Ihrem Spital anders sein, wenn eine zweite Welle kommt?