Der stärkste Projektor der Welt soll wieder im alten Glanz erstrahlen

«Wir waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort», sagt Museumsleiterin Violetta Vitacca. Der «Spitlight» wäre ansonsten wohl auf einem Schrotthaufen gelandet. Nachdem sein Schöpfer Andreoli verstarb, verschenkte nämlich seine Witwe den Projektor an das Technorama in Winterthur, wo er restauriert und wieder eingesetzte wurde. Anschliessend kam er in die Hände eines privaten Vereins, der ihn restaurieren wollte, wie Vitacca erzählt. Von dieser habe das Museum Enter letztes Jahr ein völlig davon unabhängiges Objekt gekauft, als sie der Verein auf das in die Jahre gekommene Schmuckstück aufmerksam gemacht hat. «Für uns war klar, dass wir ihn nehmen wollen. Der Spitlight gehört in die Schweiz und musste gerettet werden», sagt Vitacca begeistert. Hätte das Museum nicht gleich zugegriffen, wäre der Projektor mangels Mittel, ihn zu restaurieren, wohl verschrottet worden.

Nun will das Museum Enter in einer ersten Etappe die Restaurierung des 14 Tonnen schweren Projektors selber in die Hand nehmen, bevor der Rost sich weiter in seine Eingeweide frisst. Einerseits stehen diverse kosmetische Arbeiten an der Carrosserie, die von der Carrosserie Hess in Bellach übernommen werden, sowie sicherheitstechnische Reparaturen am 170 PS starken Lastzug an, der den Projektor trägt. Diese nimmt die BSU in der Halle in Zuchwil in Angriff, wo sich der Projektor momentan befindet. Das Ziel sei es, das Gefährt wieder strassentauglich zu machen, wie Vitacca sagt. Andererseits stehen aber auch technische Reparaturen am Projektor selber an. «Wir sind am evaluieren, wie weit wir die alte Technik wieder in Betrieb nehmen können.» Denkbar sei auch parallel dazu mit der neuen Technik Lösungen zu finden. «Es ist uns wichtig, die alte Technik zu erhalten. Aber im Fokus steht im Moment die Verkehrstauglichkeit», fügt sie hinzu. Ziel sei es, bis Ende Jahr zur Strassenverkehrskontrolle gehen zu können. In einer zweiten Etappe werde dann der Generator in Angriff genommen, der heute noch auf dem Parkplatz des Museums zu sehen ist.