Der erste bemannte Flug einer Privatfirma: Der Milliardär Elon Musk will Menschen ins Weltall schiessen

In einem weissen Tesla mit blauem Nasa-Signet werden die beiden Astronauten zur Startrampe des Kennedy Space Centres in Florida gefahren. Es ist ein historischer Tag. Nicht nur für den Multimilliardär Elon Musk, Gründer des Elektroautoherstellers Tesla und der Weltraumfirma SpaceX, sondern auch für die Raumfahrernation USA. Zum ersten Mal, seit die Regierung 2011 das Space-Shuttle-Programm eingestellt hat, werden wieder von amerikanischem Boden aus Menschen in den Orbit fliegen. Und zum ersten Mal überhaupt werden sie das mit einem Raumschiff eines privaten Unternehmens tun. Die Nasa ist bloss Kunde, den Transport ins All übernimmt SpaceX.

2002 hat Elon Musk das Unternehmen gegründet: mit dem Versprechen, den Zugang zum Weltall billiger anbieten zu können als jede staatliche Organisation – und mit der Vision, eines Tages den Mars zu kolonialisieren. Das Versprechen will er diesen Mittwoch einlösen. Für die Vision bleibt dann noch Zeit.

Nachdem der Tesla sein Ziel auf dem Startgelände erreicht hat, werden die beiden Astronauten Bob Behnken und Doug Hurley das Raumschiff Crew Dragon besteigen. Das Cockpit erinnert an das Interieur eines schicken Elektroflitzers. Statt Hebel und Knöpfe gibt es grosse Touchdisplays. So sieht die Zukunft der Raumfahrt aus. 50 Millionen Dollar für ein Ticket in den Weltraum Erst nachdem die beiden Astronauten in individuell für sie angefertigten Sitzen Platz genommen haben, wird die Rakete betankt. Denn SpaceX setzt auf besonders stark gekühlten Treibstoff, der erst kurz vor dem Start in die Tanks gefüllt werden kann: 500 Tonnen hochexplosives Gemisch. Ein riskanter Moment. 2016 explodierte dabei eine Rakete.

Claude Nicollier, der einzige Schweizer, der jemals in das Weltraum geflogen ist, zweifelt aber nicht an der Sicherheit:

Ich würde mit vollster Zuversicht in dieses Raumschiff steigen und zum Orbit fliegen.

Die Rakete und das Raumschiff seien ausgiebig getestet worden. Wenn alles nach Plan verläuft, wird die Falcon 9 am Mittwoch um 22.30 Uhr (MESZ) gezündet und Richtung ISS abheben – und so das Zeitalter der bemannten privatisierten Raumfahrt einläuten. Auch Olivier de Weck, Professor für Weltraumtechnologie am MIT in Bosten ist zuversichtlich. «Ich gehe davon aus, dass die Mission zur ISS diese Woche erfolgreich sein wird, aber dass es kleinere technische Probleme geben könnte», sagt der Schweizer. Er hätte vollstes Vertrauen in das Team von SpaceX, in dem mehrere seiner ehemaligen Studenten arbeiten. Elon Musk werde oft als ein Genie dargestellt, das Erfolgsrezept seien aber die Tausende von Mitarbeitern, die oft mehr als 80 Stunden pro Woche arbeiten um scheinbar utopische Ziele zu erreichen.

Das kommt auch der Forschung zugute. «Einer der einschränkendsten Faktoren für die Erforschung des Weltraums sind die Kosten, die mit dem Start von Raketen und der Beförderung von Fracht und Menschen verbunden sind», sagt Willy Benz, Professor für Astrophysik an der Universität Bern. Wenn private Akteure in der Lage sind, diese Dienstleistungen zu erbringen, werde dies zu niedrigeren Kosten und höherer Zuverlässigkeit führen. Benz sagt:

Der Weltraum rückt so näher. Wir stehen erst am Anfang dieser Ära.