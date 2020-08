Das Virus sucht auch die Traumdestinationen heim: Vier Auswanderer erzählen

Eine Existenz, die wegen der Coronakrise – je nach Wohnort und Branche – bedroht ist. Das bestätigt Nicole Töpperwien, Geschäftsleiterin von Soliswiss. Die Organisation berät Aus- und Rückwanderer und unterstützt finanziell in Not geratene Mitglieder. Sie sagt:

Eine Rückkehr in die Schweiz versuchen dennoch viele der Auswanderer unbedingt zu vermeiden. «Wir sehen grundsätzlich den Wunsch, auszuharren. Insbesondere bei jenen, die noch im Berufsleben stehen und sich in der neuen Heimat etwas aufgebaut haben. Zu viel Herzblut und Geld stecken im Auswanderungsprojekt», sagt Töpperwien.

Unsere Kinder können auf unserem Grundstück draussen spielen. In den Städten ist es schrecklich: Wer älter als 70 Jahre oder unter 5 Jahren ist, darf seit März nicht raus. Da die Schulen bis Ende Jahr geschlossen sind, bringen wir im Homeschooling unserem sechsjährigen Sohn das Schreiben und Lesen bei. Viele Einheimische können das nicht, in unserer Nachbarschaft leben viele Analphabeten.

Wir haben das Glück, dass wir in Minca leben, einem Bergdorf inmitten des Dschungels. Wie auch unsere Nachbarn bepflanzen wir unseren Garten intensiver als zuvor. Im Dorf hat der Tauschhandel zugenommen. Jemand hat Salat, jemand Hühner – so werden Lebensmittel herumgereicht.

Wann und unter welchen Umständen wir unser Gästehaus wiedereröffnen können, ist unklar. Wegen der Ausbildung unserer Kinder haben wir sowieso geplant, in etwa fünf Jahren in die Schweiz zurückzukehren. Im schlimmsten Fall ziehen wir die Rückreise vor.

«Seit dem 22. März leben wir in Quarantäne. Die Kinder wurden eine Woche früher aus der Schule entlassen. Kolumbien hat fast gleichzeitig wie Europa auf die Pandemie reagiert, trotzdem trifft sie das Land hart. Die Fallzahlen schrauben sich in die Höhe; viele Menschen haben ihren Job verloren und hungern. Die staatliche Hilfe ist ein Tropfen auf den heissen Stein. Wir als Familie mit zwei Kindern haben bislang ein Hilfspaket mit Thunfischdosen, Reis und Seife bekommen. Aufgebraucht war das Paket nach etwas mehr als einer Woche.

«Mit einem Köfferchen bin ich Ende Februar für zwei Wochen Ferien in die Schweiz eingereist, seither bin ich in meiner alten Heimat gestrandet. Eigentlich sollte ich in Goa, Indien, sein. Dort bauen mein indischer Mann und ich gerade unser Haus, in dem wir auch Gäste beherbergen werden. Momentan sind für mich die Grenzen jedoch zu. Mein Visum wurde annulliert, obwohl es noch zwei Jahre gültig gewesen wäre. Wann ich wieder zurückkehren kann, ist aktuell völlig unklar.

Ich bin vor acht Jahren nach Indien ausgewandert. Nun stellen sich mir Fragen wie: Muss ich mich jetzt in der Schweiz anmelden? Soll ich vorübergehend eine Wohnung mieten? Muss ich mir einen Job suchen? Die letzten Monate habe ich bei meinen Söhnen oder Freunden gewohnt. Nun wechsle ich in ein B&B. Auf die Dauer ist aber auch das keine Lösung.

Existenzängste habe ich nicht. Um meinen Aufenthalt in der Schweiz zu finanzieren, muss ich meine eisernen finanziellen Reserven anzapfen. Immerhin sind wir mit unserem Gästehaus nicht vom ausländischen Tourismus abhängig, Goa ist auch unter Indern ein beliebtes Ferienziel. Das gibt uns Sicherheit.

Aufgrund von Korruption und Rechtsstreitigkeiten hat sich der Bau unseres Hauses bereits verzögert. Die Coronakrise verschiebt die Fertigstellung erneut. Nun hoffen wir, dass wir im September 2021 die ersten Gäste empfangen können. Klappt das, reichen unsere Ersparnisse. Unterstützung vom indischen Staat gibt es nicht: Jeder und jede ist auf sich gestellt.

Schaue ich die Ansteckungskurve in Indien an, gehe ich davon aus, dass ich noch bis nächstes Jahr in der Schweiz bleiben muss. Auch zu meinem eigenen Schutz, ich bin 56 Jahre alt. Was, wenn ich ernsthaft am Virus erkranken würde? Die Spitäler in Indien sind völlig überfüllt. Wer medizinische Hilfe benötigt, kann nicht damit rechnen, diese zu erhalten. Im Gegenteil.

Sehr gerne würde ich meinen Mann in die Schweiz holen, aber er kann die Baustelle nicht verlassen. Im Moment ist Monsunzeit, da muss besonders gut geschaut werden, dass nichts kaputt geht. Zudem ist die Mafia in der Krise erstarkt. Das hat mit dem Kohle- und Sandraubbau auch starke Auswirkungen auf die Natur; aber ebenso auf den lokalen Handel. Insbesondere die Essensversorgung kontrollieren sie in unserer Region grösstenteils.»

Jonas Müller (Indonesien): «Für die vier Millionen Einwohner in

Westpapua gibt es nur einen Lungenarzt.»