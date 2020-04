Die Schweizer Bevölkerung ist wegen des Lockdowns am 16. März in etlichen alltäglichen Dingen eingeschränkt. Vielen wird bewusst, was ihnen wichtig ist im Leben – und was ihnen jetzt fehlt. Unseren Leserinnen und Lesern haben wir in den Sozialen Medien die Frage gestellt, was sie derzeit am meisten vermissen.

Hunderte von Antworten erreichten uns, für Sie haben wir hier einige herausgepickt. «Meine Enkelinnen und Enkel» wurde übrigens mit Abstand am meisten als Antwort angegeben.