Trends: Eine Ode an die Natürlichkeit

Pflegeleicht sollen sie sein, die neuen Blondtrends. Kein ständiges Nachfärben und schon gar kein aufwendiges Waschritual. So ist man trotz Blondierung auf alle Gegebenheiten vorbereitet –und seien sie noch so widrig.

Aus diesem Grund würden sich dunklere Blondtöne anbieten. Honig-, Erdbeer- und Apricotblond sind mit ihrem orange-roten Unterton natürlicher als hellere Töne. Und: Wenn der Ansatz nachwächst, ist der Unterschied zum gefärbten Haar nicht so gross und es sieht natürlicher aus. Das sei dann ein natürliches Balayage, ein Frisurentrend der vergangenen Jahre, bei dem der Ansatz dunkler ist als der Rest der Haare.

Spätestens seit die Quarantäne vorbei ist und die vielen Blondinen mit ihren gefühlt kilometerlangen dunklen Ansätzen den Weg zum Coiffeur ihres Vertrauens aufgesucht haben, ist blond wieder Thema. Platinblond, weissblond und das ausgefallene Silber, das die vergangenen Jahre angesagt war, gehören diesen Sommer nicht mehr zu den Trends. Denn 2020 gilt die Devise: Hauptsache natürlich. Sollte es zu einem erneuten Lockdown kommen, wäre der geschlossene Salon kein allzu grosses Problem – und ein pechschwarzer Ansatz dann auch nicht mehr so schlimm.

«Blondes Have More Fun» hat Rod Stewart schon 1978 gesungen. Dass Blondinen dumm sind, hat wohl jede schon einmal gehört. Und der eine Blondinenwitz, der ach so lustig ist, hat auch jede mindestens zwei Mal gehört – und natürlich nicht darüber gelacht.

Als Blondine kommt man nicht um diese Klischees herum. Dabei ist es egal, ob es sich um eine gefärbte oder echte Blondine handelt. Den Unterschied erkennen die meisten sowieso nicht. Es ist auch wirklich schwierig, nicht einmal Google weiss genau, welche Haarfarbe man als blond bezeichnen kann. Es soll nämlich über 30 verschiedene Töne geben.

Obwohl die Haarfarbe so eine grosse Bandbreite bietet, gibt es doch sehr wenige waschechte Blondinen. Nur etwa zwei Prozent der Weltbevölkerung ist von Natur aus blond. Und nicht einmal sie bleiben für immer blond, denn die Haarfarbe verliert mit Jahren an Kraft. Es kann also gut sein, dass man als Kind weissblondes Haar hatte und als Teenager brünett wird.

Ganz so dumm sind die Blondinen dann doch nicht

Übrigens: Nicht alle Klischees sind falsch: Dass Blondinen aufgrund ihrer Haarfarbe mehr Trinkgeld bekommen, ist richtig. Eine amerikanische Studie der Cornell University hat bei Kellnerinnen nachgefragt. Die Rolle des sogenannten «Dummchens» á la Paris Hilton hilft den Blondinen da tatsächlich weiter. Wer kann, der kann.

Geschichte: Einmal blond, immer blond