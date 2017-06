Milliarden-Umsätze

Bio boomt. Allein im vergangenen Jahr stieg der Umsatz mit Bio-Produkten hierzulande um rund 8 Prozent auf 2,5 Milliarden Franken an. Die Schweiz ist beim Pro-Kopf-Konsum absolute Spitzenreiterin (siehe Grafik). Global wächst der Bio-Markt stetig und setzt knapp 80 Milliarden Euro um. Bio als Big Business.

Doch biologische Landwirtschaft ist umstritten. Kritiker schieben sie in die Wohlfühl-Ecke. Gut genug, um Konsumenten einzureden, sie täten was für die Welt. Dabei hoffnungslos ineffizient. Der Agrochemie-Konzern Syngenta fährt heikle Fakten auf. In einem Bericht mit dem Titel «Wir müssen mit weniger mehr produzieren» steht: Von der gesamten globalen Agrar-Fläche besetze die biologische Landwirtschaft bloss ein Prozent. Dort liege die Ernte durchschnittlich um 35 Prozent tiefer als in der konventionellen Landwirtschaft. «Dieses Produktionsniveau reicht nicht aus, um eine wachsende Weltbevölkerung zu ernähren.»