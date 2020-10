Beziehungen: 1:0 für den Verstand

Es gibt Momente, da denkt man das eine und tut das andere. In der Beziehung erlebe ich diese Momente besonders oft.

Da nehme ich mir felsenfest vor, meinem Freund nicht gleich irgendetwas vorzujammern, sobald er zur Tür hereinkommt. Kommt er dann zur Tür rein, mache ich es doch – und verweigere uns so die Chance, dass wir uns nach einem langen Tag richtig begrüssen können.

Banale Dinge triggern übermässig

Oder ich will auf gar keinen Fall schmollen, wenn mir mein Freund mein Bedürfnis nach Austausch nicht von den Augen abliest – und werde trotzdem übertrieben traurig, wenn er sich – völlig zu Recht, denn schliesslich habe ich ihn ja um nichts gebeten! – um etwas anderes kümmert.

Auch passiert es mir, dass ich mich immer wieder über die gleichen Angewohnheiten meines Liebsten nerve, obwohl ich beabsichtige und auch überzeugt davon bin, nicht mehr darauf zu reagieren. Ich spreche hier von Angewohnheiten der Kategorie «Duschgeltube offen lassen», also wirklich banale Dinge. Dennoch triggern mich gewisse Sachen immer und immer wieder, so fest ich auch gegen sie andenke.

Was passiert da in mir? Und warum zur Hölle kann ich mich nicht kontrollieren? Höre auf dein Bauchgefühl? Von wegen!

Überzeugungen, die wir mit uns rumtragen

Seit wir klein sind, saugt unser Unterbewusstsein Unmengen an Informationen auf. Besonders im Kindesalter geschieht dies ohne den korrigierenden Filter des Verstandes. Was richtig ist und was falsch, hat sich so im Laufe unserer frühen Entwicklung in unser Gehirn ein­geprägt – ohne dass wir bei der Beurteilung viel mitzuentscheiden gehabt hätten.