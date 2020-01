Ausflugstipp fürs Wochenende: Alten Fabrikhallen und wilden Bächen nach

Wer fährt für einen winterlichen Ausflug schon nach Uster, in die über 35'000 Einwohner zählende Stadt in der Agglomeration Zürich? Gut, da wäre der lieblich gelegene Greifensee mit seinen Naturschutzgebieten. Aber es gibt noch etwas anderes in und vor allem hinter Uster, dass einem interessieren könnte: der Industriepfad Zürcher Oberland. Der lässt sich auch im Winter gut abspazieren, vor allem der Teil in Uster.

Auf dem Stadtgebiet finden sich zahlreiche architektonische und andere Zeugen der hier einst blühenden Textilindustrie: grosse umgenutzte Fabrikensembles, Arbeiterhäuser, Herrschaftsvillen, eine frühe Mietskaserne sowie Kanäle, künstlich angelegte Weiher und Pärke.

Letztere wurden und werden attraktiv in die neuere Stadtentwicklung einbezogen. Faszinierend auch das Projekt «Arche Nova»: In eine grossflächige Werkhalle einer einstigen Spinnerei sind auf elegante Weise 56 Reihenhäuser eingebaut worden. Das architektonische Erbe wurde clever belebt.

Uster war einmal ein Hotspot der Schweizer Industriegeschichte. Und erlebte auch deren Untergang äusserst schmerzhaft mit. Die Arbeiter wehrten sich einst äusserst handfest gegen die Automatisierung. 1832 zündete eine aufgebrachte Menge eine Spinnerei und Weberei an, die erste Webmaschinen installierte hat. Aufhalten liess sich dadurch die industrielle Revolution nicht.