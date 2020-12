Aufatmen für Wirte? Zuger Kantonsräte fordern Mieterlass  für Beizen und Hotels

Das fordern Kantonsrätinnen und Kantonsräte von links bis rechts in einem Postulat, das sie letzte Woche bei der Zuger Staatskanzlei eingereicht haben. Hinter dem Vorstoss stehen die Stadtzuger Kantonsratsmitglieder Tabea Zimmermann Gibson (ALG), Benny Elsener (CVP) und Philip C. Brunner (SVP) sowie Jean Luc Mösch (CVP, Cham), Beat Iten (SP, Unterägeri) und Andreas Lustenberger (ALG, Baar). Auf Anfrage sagt Tabea Zimmermann Gibson:

Barbara Schneider, Wirtin des Restaurants Rössli in Oberägeri und Präsidentin des kantonalen Wirteverbands Gastro Zug, spricht stellvertretend für eine Branche, die durch harte Zeiten geht. Die Coronapandemie hat die Gastronomie im eisigen Griff; leere Gasträume, wenig Reservationen, abgesagte Weihnachtsessen. Wäre die Welt eine Beiz, 2020 hätte sie zu: Ruhetag.

Konkret fordern die Kantonsrätin und ihre fünf Ratskollegen: Der Kanton muss die Immobilieneigentümer animieren, die Mieten zu senken. Dafür soll er selber bis zu 30 Prozent der Mietkosten pro Beiz und Hotel übernehmen. Weiter soll der Kanton Wirten, die ihr Restaurant in der eigenen Liegenschaft betreiben, die Hälfte des Eigenmietzinses erlassen, wie er im Steuerblatt festgehalten wurde. Und schliesslich möge die öffentliche Hand 20 Prozent der Miete von Restaurants und Hotels zahlen, deren Vermieter noch keinen Mieterlass gewährt haben. Das alles befristet bis März 2021, rückwirkend ab 1. Dezember.

Unsere Gastronomie und Hotellerie brauchen zusätzliche Hilfe in dieser schwierigen Zeit.

Nur: Gibt es dafür nicht die Härtefallregelung, die der Kantonsrat am 17. Dezember in zweiter Lesung beraten und die so unbestritten kommen wird wie die Rechnung nach Dessert und Café Crème? Für die Postulanten aber greift die Massnahme zu kurz; viele Gastronomen hätten Mühe, die 100000 Franken Umsatz auszuweisen, die sie für die Härtefallgelder berechtigt.

Hinzu komme, dass die Härtefallhilfe beschränkt sei – als A-Fonds-Perdu-Beitrag etwa auf 10 und als Darlehen auf 25 Prozent des Umsatzes 2019. Zimmermann Gibson: «Da ist in Anbetracht der massiven Mindereinnahmen im Hotel- und Gastrobereich zu wenig, um Betriebe vor dem Bankrott zu schützen.»

Branche frohlockt ob Engagement...

Bei Barbara Schneider im «Rössli» kommt die Idee gut an: «Natürlich ist das ein toller Vorschlag. Wir nehmen dankend alles an, was uns hilft.» Auch sie sagt, dass einige Beizer nicht von der Härtefallregelung profitieren werden. Allerdings nicht, weil sie die 100000 Franken Umsatz nicht erreichten. Im Gegenteil: