Strausse-Hennen legen ihre Eier in der Nestmulde des Hahns oder frei in der Wiese. Die Zucht erfolgt aber über Kunstbrut, da sonst die Erfolge gering sind. Urs Ammann lenkt die Tiere mit Futter ab und holt die Eier aus dem Gehege. Ein Ei wiegt rund 1,5 kg, entspricht etwa 30 Hühnereiern und schmeckt auch so. In Ammanns Betrieb werden die Eier jedoch für die Aufzucht verwendet. Die Eier sind 41 Tage in einem Brutkasten bei rund 36,5° C und sehr tiefer Luftfeuchtigkeit. (RF)