Algorithmen verwechseln Schwarze mit Gorillas: Nach «Black Lives Matter» Protesten reagieren Tech-Firmen

Im Zuge der Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt, ist es nun diversen amerikanischen Tech-Firmen offenbar nicht mehr geheuer, dass ihre Software in Überwachungskameras und polizeilichen Datenbanken zum Einsatz kommt. IBM hat sich gänzlich aus dem Geschäft mit der Gesichtserkennung zurückgezogen. Microsoft will die US-Polizei nicht mehr damit beliefern. Und Amazon setzt die Zusammenarbeit mit den amerikanischen Ordnungshütern für ein Jahr aus.

Solche Verwechslungen sind äusserst peinlich. Sie können aber auch schlimme Folgen haben. Nämlich, wenn Überwachungskameras mit Gesichtserkennungsalgorithmen einen Unschuldigen für einen gesuchten Straftäter halten. In den USA arbeitet die Polizei mit solchen Technologien – anders als in der Schweiz, wo das verboten ist.

San Francisco etwa hat bereits letztes Jahr die Gesichtserkennung für Polizei und Behörde verboten. Überwachungskameras sind zwar weiterhin erlaubt, aber Software, die Gesichter erkennt und mit Datenbanken abgleicht, sind nicht zugelassen. Das ist deshalb bemerkenswert, weil San Francisco am nördlichen Ende des Silicon Valley liegt, wo Firmen wie Google, Facebook oder auch IBM beheimatet sind. Ausgerechnet aus dem technologischen Herzen Amerikas kommt der Widerstand gegen die Technologie.

Auch Google und Facebook haben die Möglichkeiten zur Gesichtserkennung aus Datenschutzgründen bewusst eingeschränkt. So kann man weder auf dem sozialen Netzwerk noch über Google selbst im Internet nach einem Gesicht suchen, von dem man eine Fotografie hat. Technisch wäre das leicht möglich. Doch nicht alles, was machbar ist, wird auch gemacht.

3000 vermisste Kinder konnten gefunden werden

Allerdings zeigen Beispiele aus Indien, wo Gesichtserkennung in öffentlichen Plätzen auch eingesetzt wird, dass die Technologie auch Vorteile haben kann. Laut Medienberichten wurden allein in New Delhi auf diese weise 3000 vermisste Kinder gefunden. Und in Amerika wurden dank der Technologie Verbrechen aufgeklärt: In Oklahoma etwa konnte ein mutmasslicher Kinderschänder nach über 20 Jahren Flucht geschnappt werden.

Wie bei jeder Technologie gibt es auch bei der Gesichtserkennung Licht- und Schattenseiten. Das gilt auch bei der herkömmlichen Überwachungskamera. Die Erschiessung des Schwarzen Rayshard Brooks durch einen Polizisten in Atlanta vom vergangenen Wochenende schlug deshalb so rasch hohe Wellen, weil sie von einer Überwachungskamera gefilmt wurde.