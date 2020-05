Aktueller Stand der Forschung: Diese Organe greift das Covid-19-Virus an

Die meisten Menschen, die sich mit SARS-CoV-2 infizieren, weisen gar keine oder milde bis mittelschwere Symptome auf, doch in einigen Fällen ist der Krankheitsverlauf schwer und kann mit dem Tod enden. Wer die Krankheit übersteht, muss allerdings mit Langzeitschäden rechnen – es gibt Anzeichen dafür, dass in einigen Fällen die Lunge oder andere Organe zum Teil irreversibel geschädigt werden. Da es sich bei der durch das Virus verursachten Erkrankung Covid-19 um ein erst seit kurzem bekanntes Leiden handelt, sind die entsprechenden Erkenntnisse allerdings noch wenig gefestigt.

Sicher ist, dass Covid-19 nicht nur die Atemwege befällt, obwohl diese meist zuerst betroffen sind. Die Krankheitsverläufe sind erstaunlich vielfältig – neben der Lunge scheint das Virus fast jedes andere Organ schädigen zu können. Das hat unter anderem damit zu tun, dass das Enzym ACE-2 (Angiotensin Converting Enzyme) an vielen Stellen im Körper zu finden ist. Es ist auf der Zelloberfläche verankert und reguliert den Blutdruck, dient dem Virus aber auch als Einfallstor in die Zelle.

Ein weiterer Grund ist der sogenannte Zytokinsturm, fachsprachlich als Hyperzytokinämie bezeichnet. Diese gefürchtete Komplikation bei Covid-19 ist eine Überreaktion des Immunsystems, das Zytokine (Botenstoffe) freisetzt, die ihrerseits Immunzellen aktivieren, die wiederum noch mehr Zytokine freisetzen. Ein Zytokinsturm kann zu einem akuten Lungenversagen führen, aber auch auf den gesamten Körper übergreifen. Blutgefässe werden undicht, es bilden sich Gerinnsel und der Blutdruck sinkt. Diese gefährliche Immunreaktion fällt tendenziell umso heftiger aus, je älter der Patient ist. Es ist einer der Gründe, warum die Krankheitsverläufe bei Covid-19 ab 65 Jahren schwerer sind.

Diese Übersicht zeigt, was SARS-CoV-2 im Körper anrichtet und welche Organe nach derzeitigem Kenntnisstand hauptsächlich geschädigt werden.

1. Lunge

2. Nieren

3. Nervensystem

4. Herz und Gefässe

5. Haut

Die Viren setzen sich zunächst im Rachenraum fest. Wenn sie dort nicht eliminiert werden, gelangen sie in die unteren Atemwege. Dort docken sie an den Zellen an und dringen in diese ein. Wenn der Krankheitsverlauf schwer ist, zerstören die Viren immer mehr Zellen in den Bronchien. Der Körper reagiert darauf, indem er eine Entzündung initiiert – Abwehrzellen und Blutplasma treten aus den Blutgefässen der Bronchien aus, um die Viren zu bekämpfen und wegzuschwemmen. Die Nerven in der Bronchienwand werden gereizt, was zum typischen Husten führt.

Im weiteren Verlauf der Erkrankung wandern die Viren weiter nach unten in die Lunge und greifen vermutlich zuerst die feinen Gefässe in den Lungen an. Dies vermindert bereits die Sauerstoffaufnahme. Da die Lungenbläschen zu diesem Zeitpunkt noch nicht stark betroffen sind, kann der Patient jedoch weiterhin CO2 abatmen, weshalb noch kein Gefühl von Atemnot auftritt (das mit dem CO2-Pegel im Blut zu tun hat).

Atemnot kommt erst hinzu, wenn das Virus auch die Lungenbläschen infiziert. Auch hier kommt es zu einer Entzündung und Blutplasma tritt aus den Gefässwänden aus. Die Bläschen füllen sich mit Plasma und Eiter, was den Sauerstoffaustausch zwischen Lunge und Blut erheblich erschwert. Die Atemnot wird stärker, je mehr Lungenbläschen betroffen sind. Bei sehr schweren Krankheitsverläufen muss der Patient mit Sauerstoff über die Nase versorgt oder sogar beatmet werden.

Beatmungsschäden

Die künstliche Beatmung ist keine harmlose Massnahme – der Patient wird dafür in ein künstliches Koma versetzt und intubiert, das heisst, es wird ein Schlauch in die Luftröhre eingeführt. Die Luft muss unter Druck in die Lunge gepresst werden, was die Lungenbläschen schädigen kann. Mit dem Schlauch können Keime in die Lunge gelangen und eine bakterielle Sekundärinfektion auslösen. Schliesslich kann auch der zusätzliche Sauerstoff in der Beatmungsluft das empfindliche Lungengewebe schädigen.