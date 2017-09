Eigentlich ist Vater Gedefaw Pfarrer in der Dorfkirche von Tis Issat. Aber selbst hier, im bitterarmen Nordwesten Äthiopiens, ändern sich die Zeiten. Die Menschen bleiben der Kirche fern. Gedefaw predigt seltener. Er hat sogar Zeit für einen Nebenjob: Fährmann. Vor gefühlten 1000 Jahren habe er sein Boot gekauft, ruft Gedefaw in den Motorenlärm seiner «Heavenly Sunshine». Dann nuschelt er, ich verstehe ihn nicht, frage nach. Er aber lächelt nur in die Nachmittagssonne.

Gedefaw fährt hin und her zwischen den beiden Uferseiten des Blauen Nils, etwa 20-Mal am Tag: Schulkinder steigen ein, Bauern, manchmal Ziegen, ab und Touristen, die auf dem Wanderweg auf der anderen Flussseite hinunterlaufen zu den Blue Nile Falls, den zweitgrössten Wasserfällen Afrikas. Gedefaw setzt uns am Ufer ab, schreibt in klobiger Schrift etwas in sein Rechnungsbüchlein und winkt zum Schluss mit seinem Bronze-Kreuz. «Passt auf», sagt er und schmeisst die «Heavenly Sunshine» wieder an.

Wir laufen über die satten Matten, bestürmt von Kindern, die uns ihre Trommeln verkaufen wollen, umzwitschert von blauen Vögeln mit langen Schwanzfedern, besummt von scheinbar Millionen von Grillen, die versteckt im hohen Gras hocken. Auch die Blue Nile Falls verstecken sich gut. Ihr gewaltiges Rauschen hört man schon von weitem. Doch sehen kann man die über 40 Meter hohen Wasserfälle erst nach der letzten Kurve des Wanderwegs. Wie sich der Blaue Nil da über die Klippen in Äthiopiens Ritzen stürzt: Es ist ein gewaltiger Anblick.