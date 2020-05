Ab wann sind wir alt? Darüber sind sich Psychologen, Wirtschaftsforscher und Spotify uneins

Wann ist man alt? Glaubt man dem bekannten Musikstreaming-Dienst Spotify: mit 33 Jahren. Dann, das ergab eine Datenanalyse, verändert sich der eigene Musikgeschmack kaum mehr. Sobald wir lieber bewahren, was wir haben, als Neues auszuprobieren, werden wir alt, besagt eine Theorie der Entwicklungspsychologie.

Doch der Mensch ist weniger homogen, als uns lieb wäre. «Wer bin ich – und wenn ja, wie viele?» lautet der Titel eines populärphilosophischen Buches von Richard David Precht. Und so altert der Mensch auch nicht gleichmässig, sondern an einzelnen Enden schneller und an anderen langsamer. Will heissen: Während man bei einigen Dingen auf Vertrautes setzt, ist man bei anderen noch lange offen für neue Erfahrungen. Doch wo altert der Mensch wie schnell?

Trendforscher des Gottlieb-Duttweiler-Instituts sind dieser Frage nachgegangen und haben für ihre Studie tausend Schweizer und tausend Deutsche befragt. Die Ergebnisse der bisher unveröffentlichten Studie, die der «Schweiz am Wochenende» vorliegt, zeigen, was für ein vielfältiges Wesen der alternde Mensch ist. Wenn es um neue Apps geht, dann sind wir rasch alt.

Zwischen 16 und 20 Jahren, so ergab die Befragung, verspürt der Homo sapiens am meisten Lust, neue Programme wie Tiktok oder (nicht mehr ganz so neue) wie Instagram auszuprobieren – danach nimmt die Bereitschaft dafür ab.