Im Schatten der Coronaforschung: Genschere Crispr/Cas9 schafft den Sprung in die Humanmedizin

Der neue Therapieansatz mit Crispr hat Potenzial, viel Leid zu lindern, denn weltweit werden jährlich 300 000 Kinder geboren, die an Sichelzellanämie leiden. Von der Krankheit besonders betroffen sind die Entwicklungsländer Afrikas, in denen bis zu 40 Prozent der Bevölkerung Träger eines mutierten Sichelzellgens sind. Biochemieprofessor Martin Jinek, der selbst an der ursprünglichen Entdeckung von Crispr beteiligt war und als «Vater der Genschere» gilt, sagt zu den neuen Erkentnissen:

Der Biochemie­professor der Universität Zürich vermutet, dass die Crispr-­Anwendungen, die ausserhalb des Körpers (ex vivo) eingesetzt werden, schon bald den weltweiten Durchbruch schaffen könnten.

Das hat auch die Finanzwelt erkannt. Nachdem die neue Methode letzte Woche am Kongress der amerikanischen Hämatologen vorgestellt wurde, explodierten die Aktienkurse der grossen Biotechfirmen. Die drei Unternehmen mit den am weitesten fortgeschrittenen Crispr-Therapien legten alleine diesen Monat über 1,8 Milliarden an Wert zu, was einem Jahres­plus von bis zu 350 Prozent entspricht.

Die Heilung von Sichelzellanämie ist bereits der dritte Grosserfolg für die Crispr-­Technologie in diesem Jahr. Im März wurde die Genschere im Rahmen einer klinischen Studie zu einer degenerativen Augenerkrankung erstmals direkt Menschen gespritzt. Und im Mai liess die amerikanische Gesundheitsbehörde erstmals eine Crispr-Applikation unter dem Heilmittelgesetz zu. Nämlich einen Covid-19-Test, der in Vorstudien 95 Prozent der Erkrankten und 100 Prozent der Gesunden richtig identifiziert hatte.

Besonders der Crispr-Covid-Test gilt in Fachkreisen als wichtige Errungenschaft. Denn der Test kann in nur 40 Minuten ausgewertet werden und ist zum Nachweis von Corona prinzipiell weniger fehleranfällig als die etablierte PCR-Methode. Bei der PCR-Technik muss das Virus­genom enorm viele Male kopiert werden, bevor man es nachweisen kann. Crispr-Tests dagegen suchen Viruskopien direkt und verschneiden diese. Die so entstandenen RNA-Fragmente können danach einfach mit Fluoreszenzmarkern sichtbar gemacht werden.

Wann kommt Crispr in die Schweiz?

Bei uns wird Crispr in der Medizin bisher noch nicht eingesetzt. Gentechnik aber schon. So wird zum Beispiel im Berner Insel­spital die sogenannte Car-T-Zell-Therapie für schwerkranke Krebspatienten angeboten.

Bei der Behandlung mit futuristischem Namen werden dem Patienten Abwehrzellen entnommen. Mit Hilfe eines harmlosen Vektorvirus pflanzen Ärzte ein zusätzliches Gen in die Zellen ein, das dafür sorgt, dass Krebszellen besser erkannt werden. Der Patient erhält seine eigenen, verbesserten Zellen zurück und bekämpft den Krebs so von innen. Im Gegensatz zu Crispr wird hier keine DNA ausgeschnitten, sondern ein Gen zusätzlich eingefügt.