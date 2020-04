Hunderte von jungen Amerikanern sterben am Coronavirus – warum, wird erforscht

Conrad Buchanan starb in Florida 39-jährig an der Lungenkrankheit Covid-19. Er gehört damit zu den mindestens 759 Personen unter 50 Jahren, die in den USA der Krankheit erlagen, wie die Washington Post analysierte. «Mein Mann hatte weder Diabetes noch Asthma oder sonst etwas. Er hatte nichts», sagt Nicole Buchanan der Zeitung.

Damit liegt die Zahl der unter 50-Jährigen, die am Virus starben, deutlich höher als in europäischen Ländern. In Italien waren es am 6. April beispielsweise nur rund 1,1 Prozent.

Auch in den USA gilt: Je jünger, desto weniger droht der Tod durch Covid-19. Nicht aus allen Staaten werden die Altersgruppen genau gemeldet, weshalb die Dunkelziffer höher sein könnte.

Was aber auffällt: Im Staat New York sind auffallend viele jüngere Leute von der Krankheit betroffen. Von über 1400 Hospitalisierten waren am Mittwoch beispielsweise rund 25 Prozent unter 50 – allerdings litten die meisten an einer Vorerkrankung wie Asthma, Diabetes oder Bluthochdruck.