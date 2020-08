Hoffnung im Kampf gegen eine heimtückische Krankheit: Ein neuer Test soll Alzheimer viel früher anzeigen können

Ein neuer Test will früher und zuverlässiger vorhersagen, ob jemand an der Alzheimer-Krankheit leide. Das Perfide an dieser Art der Demenz, des Verlusts der geistigen Fähigkeiten des Erinnerns, die in eine völlige Unfähigkeit münden, den Alltag zu bewältigen, ist, dass die Verheerungen und Zerstörungen im Gehirn bereits weit fortgeschritten sind, bevor die Symptome auftreten. Man kann erst eine Diagnose machen, wenn es schon zu spät ist. So wundert es nicht, dass es noch keine medikamentöse Therapie gibt gegen die Alzheimer-Krankheit.

Damit man überhaupt eine Chance hat, eine Therapie gegen Alzheimer zu entwickeln, spielt der Test eine wichtige Rolle. Bis jetzt stützte sich die Diagnose auf Untersuchungen, mit denen man versucht, kognitive Symptome zu erfassen. Auch wenn man eindeutige geistige Defizite feststellen kann, ist trotzdem nicht sicher, ob es sich wirklich um Alzheimer oder nicht um eine andere Form der Demenz handelt.

Aussagekräftiger, aber auch aufwendiger sind nuklearmedizinische Untersuchungen wie PET (Positronen-Emissions-Tomografie) oder andere bild­gebende Computerdiagnosen. Sie sind teuer und stehen auch nicht immer zur Verfügung.

«Wenn man Körperflüssigkeiten untersuchen kann, wird es sehr viel einfacher und auch günstiger», sagt Thomas Leyhe, Chefarzt Alterspsychiatrie, Universitäre Altersmedizin an der Felix-Platter-Klinik, und Ärztlicher Leiter Zentrum für Alterspsychiatrie, Universitäre Psychiatrische Kliniken, Basel.

Der Test arbeitet mit dem Immunsystem

Der Test stützt sich auf einen sogenannten Biomarker im Blut. Typisch für Alzheimer sind die Plaques, die sich aus verklumpten Proteinbestandteilen im ­Gehirn zwischen den Neuronen ablagern. Zusätzlich und wahrscheinlich früher im Krank­heitsverlauf tritt ein pathologisches Tau-Protein auf. Tau-Proteine sorgen für Stabilität in den Zellen. Bei Alzheimer wird an einer bestimmten Stelle des Tau-Proteins eine Phosphorgruppe angehängt. Das führt dazu, dass sich dieses veränderte Protein an die Nervenzelle anhängt und sie langsam zerstört.

Der Test basiert auf einer Antigen-/Antikörperreaktion. Er weist im Blut Substanzen nach, die an Antikörper binden. Personen mit Alzheimer weisen eine sieben Mal höhere Konzentration dieses Tau-Proteins (p-tau217) auf als solche ohne Demenz oder mit anderen krankhaften Veränderungen im ­Gehirn.

In allen drei Gruppen, welche die Studie untersuchte, erwies sich der Bluttest als mindestens gleich zuverlässig wie die anderen üblichen Verfahren. «Ich ziehe den Hut vor den Forschern, die diesen Test entwickelten», sagt Thomas Leyhe. «Es geht da um sehr kleine Konzentrationen und der Test ist sehr empfindlich.»

Ohne Diagnose lässt sich keine Therapie entwickeln

Es ist erst ein Test, keine Behandlung. Aber ohne eine zuverlässige Diagnose lässt sich auch keine Therapie oder medikamentöse Behandlung ent­wickeln. Der Test zeigt Alzheimer zuverlässig an und ist gleichzeitig günstig und leicht anzuwenden, man kann von einem Durchbruch sprechen.

Weil die Konzentration von p-tau217 bei fortschreitender Krankheit zunimmt, lässt sich mit dem Test allenfalls auch die Wirksamkeit eines Medikaments messen.

«Die Forschung hat die Alzheimer-Krankheit bis jetzt noch nicht ganz verstanden», sagt Leyhe. Der Test könnte einen Fortschritt bringen. Gleichzeitig wirft er moralisch-ethische Probleme auf. Was soll ein Arzt seinem Patienten sagen, wenn er einen positiven Befund verkündigen muss? Bei anderen Dia­gnosen bieten sich Empfehlungen an. Wenn der Blutzuckerspiegel nicht stimmt, kann er zur gesünderen Lebensführung mit mehr Bewegung raten. Bei der Diagnose Alzheimer fehlt vorderhand noch guter Rat. Aber das wird nicht so bleiben.