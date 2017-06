Wie viele Stunden schlafen Sie? Die Antwort darauf könnte höchst wahrscheinlich sein: Normalerweise oder jetzt gerade? Denn momentan erholen sich selbst gute Schläfer oft nicht in der Nacht. Vielmehr verbringen sie diese, indem sie sich in einem viel zu warmen Schlafzimmer in durchschwitzten Laken winden.

Wer die nächsten Tage überstehen will, braucht eine Einschlafhilfe. Das Video oben ist schlicht perfekt dafür: Es zeigt nicht viel, zu hören ist dafür umso mehr: Regen, der auf ein Zelt und die Natur drumherum prasselt. Eine Wohltat!

Dauern tut das Ganze sechs Stunden. Aber nachdem Sie einige Minuten gelauscht haben, schlafen Sie bestimmt viel länger als das. (smo)